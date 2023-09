دعوات مجموعة العشرين تثير تكهنات عن تغيير اسم الهند إلى "بهارات"

استبدلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي اسم الهند بكلمة "بهارات" في دعوات العشاء المرسلة إلى ضيوف قمة مجموعة العشرين المقررة يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول الجاري، مما أثار تكهنات بأن اسم البلاد سيتم تغييره رسميا.

وتستضيف الهند القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي السبت والأحد المقبلين بحضور العديد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي الدعوة المرسلة إلى الحاضرين، اليوم، جاءت عبارة "رئيس بهارات" بدلاً من "رئيس الهند".

"It is a proud moment for every Indian to have 'The President of Bharat' written on the invitation card for the dinner to be held at Rashtrapati Bhavan during the G20 Summit," tweets Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/kXVVYbPQ7B

— ANI (@ANI) September 5, 2023