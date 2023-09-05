النيابة العامة البلجيكية تطالب بالسجن المؤبد للمتهمين بهجمات بروكسل

طلبت النيابة العامة البلجيكية -اليوم الثلاثاء- الحكم بالسجن مدى الحياة على كل من الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي المغربي محمد عبريني، لدورهما في هجمات بروكسل في مارس/آذار 2016 التي أوقعت 35 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

وكان الاثنان أيضا من المتهمين الرئيسيين في المحاكمة الطويلة التي انتهت في يونيو/حزيران 2022 في باريس بشأن هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي خلّفت 130 قتيلا ونظمتها خلية مسلحة.

وحُكم على عبد السلام بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنه في 29 يونيو/حزيران 2022، في حين حكم على عبريني بالسجن مدى الحياة مع النفاذ على الأقل لمدة 22 عاما.

وقالت المدعية العامة الفدرالية بول سومير متوجهة إلى عبد السلام "بعدما أرهب فرنسا، قرر مواصلة الحرب بنية قتل ضحايا أبرياء".

وعند تحدثه عن عبريني، وصفه المدعي العام الآخر برنار ميشال بأنه "أحد أعمدة الخلية"، وقال إن السجن مدى الحياة هو "العقوبة الوحيدة المتناسبة مع أفعاله".

وصباح 22 مارس/آذار 2016، فجّر شخصان نفسيهما بمطار زافينتيم في بروكسل وآخر بعد ساعة بمحطة مترو في العاصمة البلجيكية، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات.