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ارتفاع ملحوظ في طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي

BERLIN, GERMANY - JULY 30: Migrants and refugees seeking asylum in Germany wait outside the Central Registration Office for Asylum Seekers (Zentrale Aufnahmestelle fuer Asylbewerber, or ZAA) of the State Office for Health and Social Services (Landesamt fuer Gesundheit und Soziales, or LAGeSo), on July 30, 2015 in Berlin, Germany. Migrants and refugees are arriving in Germany in record numbers with estimates ranging up to half a million by the end of 2015. The processing periods for asylum applications can take years and during that time the applicants are housed at refugee centers across the country, which is putting intense strain on both local and regional budgets as well as causing friction in smaller communities. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
تجمع للاجئين في ألمانيا (غيتي- أرشيف)
5/9/2023

قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء- إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا ارتفعت بنسبة 28% في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتقدم نحو 519 ألف شخص بطلبات لجوء في دول الاتحاد في أول 6 أشهر من هذا العام، حسب ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة حسب الميول الحالية".

ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون نحو 44% من طالبي اللجوء.

وخلال عامي 2015-2016 تصاعدت موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، إذ بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب عام 2015، و1.2 مليون طلب عام 2016، في حين بلغت العام الماضي 995 ألف طلب.

وتلقت ألمانيا أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أي أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا التي بلغت النسبة فيها 17%، أما في فرنسا فبلغت 16%.

من جهة أخرى، يستفيد نحو 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم من آلية حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر : الفرنسية