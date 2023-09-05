ارتفاع ملحوظ في طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي

قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء- إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا ارتفعت بنسبة 28% في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتقدم نحو 519 ألف شخص بطلبات لجوء في دول الاتحاد في أول 6 أشهر من هذا العام، حسب ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة حسب الميول الحالية".

ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون نحو 44% من طالبي اللجوء.

وخلال عامي 2015-2016 تصاعدت موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، إذ بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب عام 2015، و1.2 مليون طلب عام 2016، في حين بلغت العام الماضي 995 ألف طلب.

وتلقت ألمانيا أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أي أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا التي بلغت النسبة فيها 17%، أما في فرنسا فبلغت 16%.

من جهة أخرى، يستفيد نحو 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم من آلية حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.