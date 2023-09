موقع توظيف بريطاني يحذف إعلانا لشركة إسرائيلية إثر احتجاج نشطاء

حذفت شركة توظيف في بريطانيا الإعلانات الخاصة بشركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية للأسلحة (مقرها في المملكة المتحدة) من موقعها الإلكتروني، بعد يوم من احتجاج ناشطين مناصرين للقضية الفلسطينية.

وأفادت منظمة "بالستاين أكشن" (Palestine Action) المناهضة لإسرائيل، في بيان أول أمس السبت، أن شركة "آي أو أسوشيتس" للتوظيف حذفت 21 من أصل 22 وظيفة شاغرة لصالح شركة "إلبيت سيستمز" من موقعها الإلكتروني.

After the action, iO Associates removed 21 out of 22 job postings for Elbit. We won’t stop until they publicly announce they’re no longer recruiting for Israel’s arms trade @iOassociates pic.twitter.com/s799TxGWkb — Palestine Action (@Pal_action) September 1, 2023

ونظم ناشطون من منظمة "بالستاين أكشن"، أو "العمل من أجل فلسطين"، احتجاجًا يوم الجمعة في مقرّ شركة التوظيف "آي أو أسوشيتس" الجديد بمدينة مانشستر، بعد يوم واحد من افتتاحه.

وشركة "آي أو أسوشيتس" هي شركة توظيف دولية ولها مكاتب في عدّة دول أوروبية وفي الولايات المتحدة، وهي جهة التوظيف الوحيدة لصالح شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة في المملكة المتحدة.

BREAKING: Activists storm the brand new Manchester offices of iO Associates, the sole UK recruiters for Israel’s largest weapons firm #ShutElbitDown pic.twitter.com/OR8VWsLLht — Palestine Action (@Pal_action) September 1, 2023

وعبّر الناشطون من خلال احتجاجهم عن رفضهم التعاون بين الشركتين، حيث تُصنّع شركة "إلبيت سيستمز" 85% من الطائرات من دون طيار للجيش الإسرائيلي، وتزوّده بمعدات وأسلحة أخرى يتم استخدامها في مهاجمة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وفقًا للمنظمة.

وأظهرت مقاطع مصورة ومتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي الاحتجاج الذي نظمه النشطاء داخل مقرّ شركة "آي أو أسوشيتس" بمانشستر، وهتافاتهم بالحرية لفلسطين، واللافتات التي حملوها في شجبٍ واستنكار للتعاون مع شركة الأسلحة الإسرائيلية.

ووثقت اللقطات أيضا اعتداء مدير مقرّ "آي أو أسوشيتس" روس ماركال على عددٍ من المحتجّين، بما في ذلك ابنة صحفي تبلغ من العمر 14 عاما، علاوةً على تحطيم هاتفها.

وقالت المنظمة في بيان "على الرغم من أننا سعداء بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة لشركة إلبيت سيستمز في المملكة المتحدة، فإننا لن نتوقف حتى تعلن شركة آي أو أسوشيتس رسميًا عن قطع العلاقات".

وأضافت "نحن في مانشستر لن نسمح لمحققي الأرباح من الأسلحة بالوجود في شوارعنا، على الأقل في ما يتعلق بأسوأ شركة مُصنّعة للأسلحة في إسرائيل، شركة إلبيت سيستمز".

Ross Markall, director of UK recruiters for Israel’s weapons manufacturer, assaults several people including a journalist’s 14 year old daughter and smashes her phone #ShutElbitDown pic.twitter.com/VWSkjJIxj1 — Palestine Action (@Pal_action) September 1, 2023

وتابعت "لدينا تاريخ من محاربة الظلم بجميع أشكاله، بما في ذلك فظائع تجارة الأسلحة وأنظمة الفصل العنصري مثل إسرائيل، تمامًا كما حاربنا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".

وأكدت أنها لن تتوقف "حتى يتم طرد جميع القائمين على التجنيد في إلبيت سيستمز من المدينة، وإجبار الشركة على مغادرة بريطانيا إلى الأبد".

وتعد "إلبيت سيستمز" أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر عميل منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتمتلك الشركة 9 مواقع في جميع أنحاء بريطانيا، 4 منها مخصصة للأسلحة، بعد إغلاق مصنعها في مدينة أولدهام بمانشستر الكبرى في إنجلترا نهائيا تحت ضغط ناشطين.

وتزود الشركة الجيش الإسرائيلي بنحو 85% من طائراته المسيّرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، بالإضافة إلى الذخائر وجميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.

وارتفعت أرباح الشركة بشكل كبير بعد استخدام معداتها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، مما ساعدها على إبرام عقود مع جيوش في أنحاء عديدة من العالم.