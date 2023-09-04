قوات الاحتلال تقتحم جنين والمقاومة تشتبك معها

اقتحمت قوات إسرائيلية اليوم الاثنين مدينة جنين شمالي الضفة الغربية واعتقلت من وصفتهم بمطلوبين لديها، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أسقطت مسيّرة وأعطبت آليات للاحتلال.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى اعتقال 5 مطلوبين في جنين، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أحد المعتقلين عنصر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلق النار في وقت سابق على قوات الجيش.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على أحد المطلوبين في جنين واعتقلوه.

كما ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن قوات الجيش وحرس الحدود اقتحمت مخيم جنين لاعتقال مطلوبين لأول مرة منذ يوليو/تموز الماضي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوات من لواء غولاني ووحدتي دفدوفان وحرس الحدود تشارك في اقتحام جنين.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزل عطا أبو رميلة أمين سر حركة فتح في مدينة جنين.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي للجزيرة إن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال الاقتحام.

وبعد إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين، تحدثت مصادر في جنين عن بدء انسحاب قوات الاحتلال.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن نشاط قوات الجيش في جنين على وشك الانتهاء.

تغطية صحفية: "جانب من الاشتباكات المسلحة بين المقاتلين وقوات الاحتلال في جنين". pic.twitter.com/QqTM4cLZS0 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2023

قوة صهيونية

في غضون ذلك، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها "اكتشفت قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم جنين"، وإنها تتصدى لها.

وأكد الناطق باسم حماس أن فصائل المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام تخوض اشتباكات قوية في مخيم جنين.

كما قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، إنها اكتشفت قوة إسرائيلية خاصة على أطراف جنين واستهدفتها بالرصاص.

وفي السياق، ذكرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أنها استهدفت مسيّرات الاحتلال في مخيم جنين وأسقطت إحداها وسيطرت عليها.

وأكدت كتيبة جنين أن وحدة الهندسة التابعة لها فجرت عبوات معدة مسبقا في آليات الاحتلال وأصابت بعضها بشكل مباشر.

بدورها، ذكرت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، أنها استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى جنين.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ في يوليو/تموز الماضي أكبر عملية اقتحام لجنين ومخيمها منذ الانتفاضة الثانية.