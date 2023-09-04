الاحتلال ينسحب من جنين والمقاومة تعلن إسقاط مسيّرة واستهداف آليات

أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت اليوم الاثنين بالكامل من مدينة جنين ومحيط مخيمها شمالي الضفة الغربية عقب عملية اقتحام اعتقلت وأصابت خلالها عددا من الفلسطينيين، فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أسقطت مسيّرة واستهدفت آليات للاحتلال.

كما أفادت مصادر في جنين بانسحاب قوات الاحتلال من المدينة. وقبيل تأكد الانسحاب، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نشاط قوات الجيش في جنين على وشك الانتهاء.

وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إنه تم اعتقال 3 عناصر من حركة حماس بينهم قيادي في الحركة، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن العملية حققت هدفها، وإن المطلوبين الذين تم اعتقالهم حاولوا إطلاق صواريخ محلية الصنع على مستوطنات إسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وأفادت مصادر الاحتلال بأن اثنين من المعتقلين من كتائب القسام هما معتصم جعيصة ورد شريم وقد اعتقلا بعد إصابتهما في اشتباكات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه جرى اعتقال 5 مطلوبين في جنين، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن أحد المعتقلين عنصر في حركة حماس أطلق النار في وقت سابق على قوات الجيش.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تنسحب من محيط مخيم جنين. pic.twitter.com/TrZPRPE61a — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 4, 2023

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على أحد المطلوبين في جنين واعتقلوه، ونقلت مروحية إسرائيلية مصابا واحدا على الأقل.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي للجزيرة إن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص خلال الاقتحام.

قوة كبيرة

وقد نقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن 40 آلية مصفحة لقوات الاحتلال اقتحمت جنين قادمة من 3 مواقع أحدها حاجز الجلمة شمال جنين وحاجز سالم غربها ومن قاعدة دوتان في الجنوب الغربي لجنين.

وقالت المصادر إن القوة الإسرائيلية المدعومة بطائرات مسيرة تسللت بسيارات مدنية فلسطينية إلى حي الدمج وتحصنت في بعض المباني هناك لكن وحدات من المقاومة الفلسطينية أعلنت رصدها وأطلقت صافرات الإنذار في المدينة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قوات من لواء غولاني ووحدتي دفدوفان وحرس الحدود شاركت في العملية.

تغطية صحفية: "مشهد من موقع تفجير طائرة استطلاع إسرائيلية في جنين". pic.twitter.com/UqKf5JIhZU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 4, 2023

المقاومة تتصدى للاقتحام

في غضون ذلك، ذكرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أنها استهدفت مسيّرات الاحتلال في مخيم جنين وأسقطت إحداها وسيطرت عليها.

وقالت كتيبة جنين إن وحدة الهندسة التابعة لها فجّرت عبوات معدة مسبقا في آليات الاحتلال وأصابت بعضها بشكل مباشر.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ محاولة فاشلة على أطراف مخيم جنين، مشيرة إلى أن "جنين ستبقى بحاضنتها الشعبية ومقاومتها سيفا مشرعا ولهيبا على المحتل وأعوانه"، بحسب تعبيرها.

من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها "اكتشفت قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم جنين"، وإنها تصدت لها.

وأكد ناطق باسم حماس أن فصائل المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام خاضت اشتباكات قوية في مخيم جنين.

كما قال مصدر في كتائب القسام بجنين للجزيرة إن الاحتلال فشل في تحقيق هدفه من الاقتحام، وأضاف أن المقاومين كشفوا القوة الخاصة واشتبكوا معها وأفشلوا هدفها الرئيسي، مؤكدا أن الاعتقالات لن توقف المقاومة ولن تعيق تطوير بنيتها في الضفة الغربية.

بدورها، ذكرت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، أنها استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي بالرصاص والعبوات الناسفة.

وقد بث ناشطون فلسطينيون في مخيم جنين صورا تظهر تصدي فصائل المقاومة لآليات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم، وأظهرت الصور انفجار عبوات ناسفة في مدرعات وناقلات جند إسرائيلية خلال سيرها بسرعة لافتة في شوارع المخيم.

وفي ردود الفعل، أشادت حركة حماس بتصدي المقاومة الفلسطينية لاقتحام جنين، وقالت إن اعتقال اثنين من كتائب القسام لن يضعف عزيمة المقاومين.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اقتحام واسعة لجنين ومخيمها في يوليو/تموز الماضي.

وقبل ساعات من اقتحام جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا في حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واشتبكت خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب مدينة طوباس مع مقاومين فلسطينيين، بحسب مصادر فلسطينية.