عاجل | بوتين: أجبرنا على الخروج من اتفاقية الحبوب لأن الدول الغربية فرضت علينا عقوبات
4/9/2023-|آخر تحديث: 4/9/202305:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:
- أجبرنا على الخروج من اتفاقية الحبوب لأن الدول الغربية فرضت علينا عقوبات
- روسيا كانت وستبقى مصدرا موثوقا للغاز ونعمل على نقله عبر مركز توزيع في الأراضي التركية
- التبادل التجاري مع تركيا بلغ العام الماضي 7 مليارات دولار في مجالات الغذاء والزراعة
- روسيا زودت تركيا بأكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز هذا العام
- تركيا أصبحت عضوا في نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية
- انسحابنا من اتفاقية الحبوب لم يؤثر على الأمن الغذائي العالمي وأسعار الحبوب تتراجع عالميا ولا نقص في الغذاء
- %70 من الحبوب التي كانت تصدر من أوكرانيا كانت توجه إلى الدول الغنية وخاصة أوروبا
- الغرب خدعنا بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود
- بمجرد رفع العقوبات عن نقل الحبوب والأسمدة الروسية سنعود إلى صفقة الحبوب
- ننوي الاستمرار في نقل الحبوب والأسمدة عبر الموانئ التركية خاصة إذا ما ساهم ذلك في استقرار الأسعار
- قريبون من الانتهاء من عقود تتيح نقل الحبوب إلى 6 دول أفريقية
- مددنا سابقا اتفاقية الحبوب رغم عدم الالتزام بالمطالب الروسية وسنعود لها بمجرد تحقيق مطالبنا
- سنكون مستعدين لاستئناف العمل باتفاق الحبوب إذا تم الوفاء بجميع الاتفاقات
- المحادثات مع الرئيس أردوغان كانت ناجحة وبناءة وتناولت العديد من القضايا.
الرئيس التركي رجب أردوغان:
- مبادرة البحر الأسود لها دور في التحكم في أسعار الحبوب وتلبية حاجات الدول الأفريقية الملحة
- نعتقد بأنه سيجري الاتفاق على حل بشأن مبادرة الحبوب
- من الضروري العمل على نموذج دائم لاستمرار مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب
- من الضروري إيجاد حزمة جديدة للاتفاق عليها مع الجانب الروسي والأمم المتحدة
- التقارب الروسي التركي يساهم في إيجاد الحلول لعدد كبير من التحديات
- يجب العمل على إنهاء الحروب والخلافات في المنطقة وتأسيس سلام عالمي لأنه لا منتصر في الحروب
المصدر : الجزيرة