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عاجل | بوتين: أجبرنا على الخروج من اتفاقية الحبوب لأن الدول الغربية فرضت علينا عقوبات

4/9/2023-|آخر تحديث: 4/9/202305:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:

  • أجبرنا على الخروج من اتفاقية الحبوب لأن الدول الغربية فرضت علينا عقوبات
  • روسيا كانت وستبقى مصدرا موثوقا للغاز ونعمل على نقله عبر مركز توزيع في الأراضي التركية
  • التبادل التجاري مع تركيا بلغ العام الماضي 7 مليارات دولار في مجالات الغذاء والزراعة
  • روسيا زودت تركيا بأكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز هذا العام
  • تركيا أصبحت عضوا في نادي الدول التي تستخدم الطاقة النووية
  • انسحابنا من اتفاقية الحبوب لم يؤثر على الأمن الغذائي العالمي وأسعار الحبوب تتراجع عالميا ولا نقص في الغذاء
  •  %70 من الحبوب التي كانت تصدر من أوكرانيا كانت توجه إلى الدول الغنية وخاصة أوروبا
  • الغرب خدعنا بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود
  • بمجرد رفع العقوبات عن نقل الحبوب والأسمدة الروسية سنعود إلى صفقة الحبوب
  • ننوي الاستمرار في نقل الحبوب والأسمدة عبر الموانئ التركية خاصة إذا ما ساهم ذلك في استقرار الأسعار
  • قريبون من الانتهاء من عقود تتيح نقل الحبوب إلى 6 دول أفريقية
  • مددنا سابقا اتفاقية الحبوب رغم عدم الالتزام بالمطالب الروسية وسنعود لها بمجرد تحقيق مطالبنا
  • سنكون مستعدين لاستئناف العمل باتفاق الحبوب إذا تم الوفاء بجميع الاتفاقات
  • المحادثات مع الرئيس أردوغان كانت ناجحة وبناءة وتناولت العديد من القضايا.

الرئيس التركي رجب أردوغان:

  • مبادرة البحر الأسود لها دور في التحكم في أسعار الحبوب وتلبية حاجات الدول الأفريقية الملحة
  • نعتقد بأنه سيجري الاتفاق على حل بشأن مبادرة الحبوب
  • من الضروري العمل على نموذج دائم لاستمرار مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب
  • من الضروري إيجاد حزمة جديدة للاتفاق عليها مع الجانب الروسي والأمم المتحدة
  • التقارب الروسي التركي يساهم في إيجاد الحلول لعدد كبير من التحديات
  • يجب العمل على إنهاء الحروب والخلافات في المنطقة وتأسيس سلام عالمي لأنه لا منتصر في الحروب
المصدر : الجزيرة