الرئيس الإيراني: التعاون بين طهران والرياض يمنع التدخلات الأجنبية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن التعاون بين إيران والسعودية، والتعاون متعدد الأطراف بين دول المنطقة، سيمنع التدخلات الأجنبية.

وأضاف رئيسي -خلال لقائه السفير الإيراني الجديد في الرياض- أن التعاون بين البلدين سيؤدي لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية والإقليمية.

وقال أيضا إن بلاده تتبع نهج تعزيز وتنمية العلاقات مع دول الجوار، حسب تعبيره، داعيا إلى "الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما قال رئيسي إن لإيران "مفاوضات مع بعض دول المنطقة بشأن ملفات معينة وسيتم الإعلان عن نتائجها بالوقت المناسب".

وأشار كذلك إلى أن "مسار اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة مشجع، ونأمل أن يلتزم الطرف المقابل بتعهداته".

وسيتوجه السفير الإيراني الجديد في السعودية إلى المملكة، يوم غد الثلاثاء، لبدء مهامه وفق ما أُعلن مؤخرا.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الملف الفلسطيني يعتبر أولوية لبلاده في مفاوضاتها مع الدول العربية والإسلامية، واعتبر أن توسيع دائرة الوجود الإسرائيلي بالمنطقة سيكون مصدرا لعدم الاستقرار وزعزعة للأمن في المنطقة.