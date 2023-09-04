بايدن يبدي "خيبة أمله" لغياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن خيبة أمله لغياب نظيره الصيني شي جين بينغ عن قمة مجموعة العشرين في الهند المقرر عقدها هذا الأسبوع، مؤكدا أنه "سيتمكن من رؤيته" رغم ذلك.

ولم يوضح بايدن في حديثه للصحفيين أمس الأحد عن قمة نيودلهي تفاصيل رؤيته للرئيس الصيني.

ومن المخطط أن يزور بايدن الهند بين السابع والعاشر من سبتمبر/أيلول الجاري لحضور القمة الـ18 لدول مجموعة العشرين، ويعقب ذلك زيارة إلى فيتنام حيث تسعى إدارته لتعزيز العلاقات الأميركية في آسيا.

وفي هذا السياق، قال بايدن إنه يتطلع لهذه الزيارات لاعتقاده أن الهند وفيتنام تريدان علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة قمة العشرين الخطوة التالية لمحاولات تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين، بعد أن شهدت الأشهر الماضية زيارة مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية إلى الصين للحوار.

وتتألف مجموعة العشرين من 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتمثل الاقتصادات الكبرى في العالم التي تساهم بأكثر من 85% من إجمالي الناتج العالمي، و75% من التجارة العالمية.

وأُنشئت المجموعة عام 1999 لمواجهة الاضطرابات في الأسواق المالية الدولية خلال الأزمة المالية الآسيوية.

توترات بين الصين والهند

وكان مسؤول أوروبي أعلن الخميس الماضي أن الرئيس الصيني لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين وينوي إرسال رئيس الوزراء لي تشيانغ ليمثله.

وبذلك تصبح هذه المرة الأولى التي يغيب فيها شي عن القمة منذ توليه السلطة، مما يشير إلى وجود توترات قوية بين الدولتين.

ونقلت الهند احتجاجها إلى الصين، الثلاثاء الماضي، بعد أن نشرت بكين خريطة تطالب بأراض تقول نيودلهي إنها تابعة لها، بينها منطقة قريبة من الموقع الذي دارت فيه مواجهات بين الدولتين في عام 2020.