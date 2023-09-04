السفير الإيراني الجديد يصل إلى السعودية غدا لبدء مهامه

صرح السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي بأنه سيتوجه إلى الرياض الثلاثاء لبدء مهامه الدبلوماسية رسميا، بعدما وقع البلدان في مارس/آذار الماضي اتفاقا لاستئناف العلاقات.

وأضاف عنايتي -في تصريحات لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أمس الأحد- أن نظيره السعودي سيصل إلى طهران في الفترة نفسها، وفق معلوماته.

وقال السفير الإيراني الجديد إن العلاقات بين البلدين قد تطورت بنحو إيجابي، وأضاف أن إيران والسعودية "قادرتان من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا من الآفاق المستقبلية بعيدة المدى والطاقات المتاحة لديهما على بناء قاعدة للتعاون الجماعي بعيدا عن التدخل الأجنبي في المنطقة".

والتقى عنايتي أول أمس السبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقدم له تقريرا بشأن الخطط المقبلة للعلاقات بين البلدين.

وشغل عنايتي سابقا منصب القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الرياض، كما كان سفير إيران لدى الكويت ومساعد وزير الخارجية ومدير دائرة شؤون الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي وقعت السعودية وإيران في بكين اتفاقا لاستئناف العلاقات بينهما عقب مباحثات برعاية صينية.

وكانت الرياض قد قطعت علاقاتها مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016 إثر اقتحام متظاهرين سفارتها في العاصمة الإيرانية وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر لإدانته بتهم منها "الإرهاب".