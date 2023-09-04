الإمارات تنشئ هيئة لتنظيم "الألعاب التجارية" واليانصيب

أعلنت الإمارات إنشاء هيئة اتحادية عامة لتنظيم "الألعاب التجارية" واليانصيب في البلاد وعلى رأسها خبير عالمي في هذا المجال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة، الأحد، إنه تم تعيين كيفن مولاي رئيسا تنفيذيا للهيئة، مشيرة إلى أنه يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما في مجال تنظيم "الألعاب التجارية" على المستوى الدولي.

وأضافت أن الهيئة ستتولى "إنشاء بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية".

وتم تعيين جيم مورين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة الجديدة التي ستقوم بإدارة تراخيص هذه الألعاب على مستوى الدولة و"تسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية للألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وسائل الإعلام بولاية نيفادا الأميركية -حيث تقع مدينة لاس فيغاس- أن مورين كان في السابق رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمجموعة "إم جي إم" لإدارة المنتجعات ونوادي القمار.

ويطلق مصطلح الألعاب التجارية (commercial gaming) عادة على أنشطة نوادي القمار التقليدية والمراهنات الرياضية والمراهنات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية.