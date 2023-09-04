إسرائيل تفتتح مقر سفارتها الجديد في البحرين

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارته للبحرين -اليوم الاثنين- مقر السفارة الإسرائيلية في المنامة بشكل رسمي، بحضور وزير الخارحية البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال كوهين خلال حفل افتتاح مقر السفارة "اتفقنا على ضرورة العمل معا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمار".

وأوضح كوهين، أنه "منذ توقيع اتفاقيات أبراهام واتفاقية السلام مع البحرين، تم توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، وهناك 5 رحلات أسبوعية مباشرة بين إسرائيل والمنامة".

ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في سبتمبر/أيلول 2020 برعاية أميركية عرفا بـ"اتفاقيات أبراهام".

من جهته، قال الزياني إن "افتتاح هذه السفارة الجديدة يلعب دورا محوريا في تعاوننا"، في إشارة إلى المقر الجديد الأكبر مساحة مقارنة بالمقر السابق.

وزير الخارجية ووزير خارجية دولة إسرائيل يفتتحان المقر الجديد لسفارة دولة إسرائيل لدى مملكة البحرينhttps://t.co/RNR5bNHgc3 pic.twitter.com/07B1hwDmnl — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) September 4, 2023

وعلى هامش الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين التي بدأت أمس الأحد، قال الوزير الإسرائيلي إنه ناقش مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التحديات الإقليمية والتزام البلدين بما وصفه بمكافحة الإرهاب.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية أن ولي العهد أكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ودعمَ جهود ترسيخ الأمن وتعزيز السلام في المنطقة.

في المقابل، دانت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي.

كوهين بمقر الأسطول الخامس الأميركي

وقد زار كوهين مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين. وقال عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إنه تحدث مع نائب الأميرال براد كوبر وسفير الولايات المتحدة لدى البحرين ستيف بوندي حول النشاط والتعاون المهم للحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأضاف كوهين بحسب بيان للأسطول الخامس "في مواجهة التحديات المشتركة، دعونا نتذكر أن التزامنا المشترك بالسلام والاستقرار لا يعرف حدودا. معا، يمكننا رسم مسار نحو مستقبل أكثر أمانا وازدهارا لمنطقتنا وخارجها".

وذكر البيان أن الأسطول الأميركي الخامس أجرى ما يقرب من 20 مهمة ثنائية ومتعددة الأطراف مع قوات إسرائيلية خلال العامين الماضيين. كما نفّذت البحريتان دوريات مشتركة متعددة في مياه المنطقة الإستراتيجية.