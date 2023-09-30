واشنطن تشير لتقدم بالمفاوضات بين السعودية وإسرائيل وصحيفة تؤكد عدم استعجال الرياض

قال البيت الأبيض، إن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم، مشيرا إلى التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي، في حين قالت صحيفة سعودية، إن الشواهد تدل على أن الرياض غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أميركية حتى تحصل على ما تريده.

وفي حوار مع صحفيين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "الطرفين وضعا -على ما أعتقد- هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه".

وأضاف "على غرار أي اتفاق معقد (…) يتعين على الجميع تقديم تنازلات"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

التفاوض "سيمر بمراحل"

بالمقابل، أفادت صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم السبت، بأن الشواهد تدل على موقف سعودي هادئ غير متعجل لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أميركية، "حتى يحصل ما تريده المملكة من ملفات عدة تصبّ في مصلحتها ومصلحة القضايا التي تتبناها، ولها منها مواقف ثابتة"، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية، حيث إن المملكة في مقدمة الدول الداعمة لها على جميع الصّعُد.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها -اليوم السبت- تحت عنوان "سلام مختلف"، إن "التفاوض على الأمور والملفات المهمة يكون طويلا حتى الوصول إلى نقاط التقاء بين الأطراف المتفاوضة، وقد يأخذ وقتا أطول مما هو متوقع"، مشيرة إلى أنه "في التفاوض قد لا تحصل على كل ما تريد، ولكن تحصل على جُلّ ما تريده ويحقق مصالحك".

وأكدت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".