هجمات متبادلة بالمسيّرات وكييف تعلن العمل لأول مرة على إنتاج أسلحة دفاعية

شنت روسيا هجوما واسعا على عدد من المقاطعات الأوكرانية بعشرات المسيّرات في حين ردت أوكرانيا باستهداف مواقع روسية بمسيرات وصواريخ، كما أعلنت تخصيص أكثر من مليار دولار لإنتاج أسلحة دفاعية متطورة.

فمن ناحيتها، أعلنت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا إسقاط 30 مسيرة فوق مقاطعات أوديسا وميكولايف وفينيتسا الليلة الماضية، في هجوم روسي واسع بعشرات الطائرات المسيرة على المناطق الجنوبية.

وأضافت أن القتال في الجبهة الجنوبية مستمر ضد ما سمتها المدفعيةَ المعادية، مشيرة إلى أن القوات الروسية تستخدم الطيران التكتيكي بنشاط في عملياتها.

من جانبه، قال الجيش الأوكراني إن الهجمات الروسية استهدفت أيضا عشرات البلدات في مقاطعات تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون جنوبي البلاد في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأفادت الإدارة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زاباروجيا أن 5 أشخاص أصيبوا في المقاطعة جنوبَ شرقي البلاد جراء قصف روسي بصواريخَ باليستية، وأضافت أن منازل عدة في بلدة ماتفيفكا تضررت جراء القصف.

وأفاد مراسل الجزيرة أن صافرات الإنذار دوّت قبل ذلك لتحذير السكان من هجوم صاروخي باليستي قد تتعرض له مدينة زاباروجيا.

وفي تطور آخر، اندلع حريق هائل في خط أنابيب نفط في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية اليوم السبت، وأضافت أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع، دون أن يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي.





هجمات مضادة

على صعيد الهجوم المضاد، قال الجيش الأوكراني إن قواته استهدفت اليوم بالطائرات المسيّرة معدات وآليات عسكرية روسية قرب مدينة سوليدار شرقي البلاد، وأضاف أنه استهدف 4 آليات عسكرية روسية وموقعين حصينين على حد وصفه قرب سوليدار، التي أعلن الجيش الروسي سيطرته عليها قبل شهور.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها تصدت لهجوم أوكراني بـ9 صواريخ من نوع أوراغان في أجواء مقاطعة بيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الأوكرانية ودمرتها بالكامل.

إنتاج أسلحة دفاعية

على صعيد آخر، نقلت قناة سي إن إن عن رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، أن كييف تخطط لإنفاق 1.5 مليار دولار على إنتاج الأسلحة عام 2024 بزيادة 7 أضعاف عن عام 2022.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن أولوية بلاده الآن تطوير الإنتاج الدفاعي باستخدام التقنيات الحديثة، وإنتاج الصواريخ والمسيّرات بالتعاون مع الشركات العالمية.

وأضاف أنه يرغب في تحويل قطاع الدفاع إلى "مركز عسكري كبير" من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة المطلوبة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه كييف على روسيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء خلال منتدى في كييف للصناعات الدفاعية بمشاركة 165 شركة عالمية.

وبدأت كييف هجومها المضاد في أوائل يونيو/حزيران لمحاولة استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا التي لا تزال تسيطر على نحو 18% من الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت كييف عن إحراز تقدم في عدة اتجاهات وتحرير أكثر من 10 قرى غير أنها لم تتمكن بعد من استعادة أي مدن رئيسية.





تعهد روسي

في مقابل تصريحات زيلينسكي، أكد الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف السبت أن روسيا ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا.

وكتب مدفيديف على تليغرام "ستستمر العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلا من أيدي العدو".

وأكد الرئيس الروسي السابق، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي "النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا".