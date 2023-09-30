شاهد.. الأمطار تغرق نيويورك والسلطات تعلن الطوارئ

أعلنت السلطات بولاية نيويورك الأميركية حالة الطوارئ جراء استمرار تدفق الأمطار المتواصلة منذ أيام، مما تسبب في خسائر مادية وتوقف شبه كامل للمواصلات بالمدينة.

ووثق أميركيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، كميات مياه هائلة في شوارع المدينة وبيوتهم منذ ليلة أمس الجمعة، دخلت إثرها المياه للمنازل والمحال، كما أغرقت عددا من السيارات.

وشهدت 4 خطوط مترو أنفاق تعطُّل خدماتها بسبب المياه في منطقة بروكلين، في حين قالت دائرة النقل بنيويورك: "خدمة المترو محدودة للغاية وقد تتوقف الرحلات في بعض المحطات".

كما أثرت الأحوال الجوية السيئة على حركة النقل الجوي، إذ حدثت أعطال في 3 مطارات بالولاية.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region. Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023

من جهتها، أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشل، في بيان يوم أمس، فرض حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلند وهودسون فالي، وطالبت المواطنين بالحرص على أمانهم، وعدم السفر عبر الطرق المتضررة.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX — Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023

ووفق توقعات الأرصاد الجوية، فإن احتمال استمرار الأمطار وارد، وسط تحذيرات من سيول مفاجئة في بعض أجزاء نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن يصل مستواها إلى 20 سنتيمترا في بعض الأماكن.

🚨 ZOO UPDATE:

There are several videos circulating online about flooding & escaped zoo animals. These videos are misleading & inaccurate. All sea lions & animals are accounted for & safe at the @centralparkzoo. The zoo remains closed due to the heavy rain & flooding. pic.twitter.com/g9RCADJDG8 — NYPD Central Park (@NYPDCentralPark) September 29, 2023

من جهة أخرى، شارك مدونون مقاطع فيديو قالوا إنها لهروب حيوان أسد البحر من حديقة سنترال بارك، جراء ارتفاع منسوب المياه، قبل أن تؤكد الحديقة في وقت لاحق أن الحيوانات كانت في مكان آمن بالحديقة، مع استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر.