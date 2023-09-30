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شاهد.. الأمطار تغرق نيويورك والسلطات تعلن الطوارئ

A school bus drives through heavy flooding in the New York City suburb of Larchmont, New York, U.S., September 29, 2023. REUTERS/Mike Segar
حاكمة نيويورك أوضحت أن إعلان حالة الطوارئ لأجل التعامل مع الأمطار الغزيرة (رويترز)
30/9/2023

أعلنت السلطات بولاية نيويورك الأميركية حالة الطوارئ جراء استمرار تدفق الأمطار المتواصلة منذ أيام، مما تسبب في خسائر مادية وتوقف شبه كامل للمواصلات بالمدينة.

ووثق أميركيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، كميات مياه هائلة في شوارع المدينة وبيوتهم منذ ليلة أمس الجمعة، دخلت إثرها المياه للمنازل والمحال، كما أغرقت عددا من السيارات.

وشهدت 4 خطوط مترو أنفاق تعطُّل خدماتها بسبب المياه في منطقة بروكلين، في حين قالت دائرة النقل بنيويورك: "خدمة المترو محدودة للغاية وقد تتوقف الرحلات في بعض المحطات".

كما أثرت الأحوال الجوية السيئة على حركة النقل الجوي، إذ حدثت أعطال في 3 مطارات بالولاية.

من جهتها، أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشل، في بيان يوم أمس، فرض حالة الطوارئ في نيويورك ولونغ آيلند وهودسون فالي، وطالبت المواطنين بالحرص على أمانهم، وعدم السفر عبر الطرق المتضررة.

ووفق توقعات الأرصاد الجوية، فإن احتمال استمرار الأمطار وارد، وسط تحذيرات من سيول مفاجئة في بعض أجزاء نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن يصل مستواها إلى 20 سنتيمترا في بعض الأماكن.

من جهة أخرى، شارك مدونون مقاطع فيديو قالوا إنها لهروب حيوان أسد البحر من حديقة سنترال بارك، جراء ارتفاع منسوب المياه، قبل أن تؤكد الحديقة في وقت لاحق أن الحيوانات كانت في مكان آمن بالحديقة، مع استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات