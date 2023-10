شاهد.. الأمطار تغرق نيويورك والسلطات تعلن الطوارئ

أعلنت السلطات بولاية نيويورك الأميركية حالة الطوارئ جراء استمرار تدفق الأمطار المتواصلة منذ أيام، مما تسبب في خسائر مادية وتوقف شبه كامل للمواصلات بالمدينة.

ووثق أميركيون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، كميات مياه هائلة في شوارع المدينة وبيوتهم منذ ليلة أمس الجمعة، دخلت إثرها المياه للمنازل والمحال، كما أغرقت عددا من السيارات.

وشهدت 4 خطوط مترو أنفاق تعطُّل خدماتها بسبب المياه في منطقة بروكلين، في حين قالت دائرة النقل بنيويورك: "خدمة المترو محدودة للغاية وقد تتوقف الرحلات في بعض المحطات".

كما أثرت الأحوال الجوية السيئة على حركة النقل الجوي، إذ حدثت أعطال في 3 مطارات بالولاية.

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.

Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023