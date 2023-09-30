أخبار|ليبيا

ليبيا تسيّر أول رحلة جوية لإيطاليا منذ 10 سنوات

Passengers board the first flight from Tripoli to Rome on September 30, 2023 after the Italian government lifted its 10-year-old air ban on Libyan civil aviation. (Photo by Mahmud Turkia / AFP)
السلطات الليبية حاولت مرارا رفع الحظر إلا أن الاتحاد الأوروبي كان يجدده سنويا لمخاوف تتعلق بالسلامة (الفرنسية)
30/9/2023

انطلقت اليوم السبت من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية روما، بعد انقطاع دام 10 سنوات.

وأقلعت السبت طائرة تابعة لشركة ميدسكاي الليبية الخاصة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.

وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعيا إلى روما يومي السبت والأربعاء.

ونشرت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية على فيسبوك، صورا لتحضيرات انطلاق الرحلة من مطار معيتيقة صباح اليوم إلى العاصمة الإيطالية.

كما أفادت المنصة الحكومية في منشور لاحق، بتوقيع وزارة المواصلات الليبية مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال الطيران المدني مع الجانب الإيطالي، بعد انطلاق تلك الرحلة الأولى.

وذكر بيان سابق للسلطات الليبية، أن الخطوط الجوية الإيطالية سّيرت في 24 يوليو/تموز الماضي رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن في مطلع يوليو/تموز الماضي أن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارا يقضي برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

كما ناقش الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في السابع من يونيو/حزيران الماضي متابعة أعمال اللجان الثنائية، لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، خلال زيارة أجراها الدبيبة ووفد وزراي إلى روما.

المصدر : وكالات