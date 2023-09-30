ليبيا تسيّر أول رحلة جوية لإيطاليا منذ 10 سنوات

انطلقت اليوم السبت من مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية روما، بعد انقطاع دام 10 سنوات.

وأقلعت السبت طائرة تابعة لشركة ميدسكاي الليبية الخاصة من مطار معيتيقة بطرابلس إلى مطار فيوميتشينو بروما.

وستؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022، رحلتين أسبوعيا إلى روما يومي السبت والأربعاء.

ونشرت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية على فيسبوك، صورا لتحضيرات انطلاق الرحلة من مطار معيتيقة صباح اليوم إلى العاصمة الإيطالية.

كما أفادت المنصة الحكومية في منشور لاحق، بتوقيع وزارة المواصلات الليبية مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال الطيران المدني مع الجانب الإيطالي، بعد انطلاق تلك الرحلة الأولى.

وذكر بيان سابق للسلطات الليبية، أن الخطوط الجوية الإيطالية سّيرت في 24 يوليو/تموز الماضي رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن في مطلع يوليو/تموز الماضي أن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارا يقضي برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات.

كما ناقش الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في السابع من يونيو/حزيران الماضي متابعة أعمال اللجان الثنائية، لرفع الحظر الجوي على الطيران المدني الليبي في إيطاليا، خلال زيارة أجراها الدبيبة ووفد وزاري إلى روما.