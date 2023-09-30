مواجهات مع الاحتلال وإضراب بالضفة بعد استشهاد فلسطيني

اندلعت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بعد قمع احتجاجات على استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الليلة الماضية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه أسعف 10 شبان فلسطينيين أصيبوا بحالات إغماء على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة وفي منطقة بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وذلك بعد أن قمعتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت عليهم قنابل الغاز.

وكان عدد من الفلسطينيين احتجوا في الموقعين ورشقوا قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة في ختام مسيرات احتجاجية على قتل جنودها شابا فلسطينيا في الضاحية الشرقية من البيرة (وسط الضفة الغربية).

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها الليلة الماضية نتيجة إطلاق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة جبل الطويل في البيرة. وأوضحت الوزارة أن فلسطينيا آخر أصيب بجروح.

واعتصم فلسطينيون وسط مدينة رام الله حدادا على الشهيد محمد رمانة. وكان جنود الاحتلال قد تركوا رمانة ورفيقه محمد ربيع ينزفان عقب إطلاق النار عليهما ومنعوا إسعافهما.

تغطية صحفية: "هتافات الشبان خلال مسيرة غاضبة وسط رام الله، بعد ارتقاء الشاب محمد رمانة". pic.twitter.com/Juonb0RZJg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 30, 2023

ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد رمانة وتعتقل ربيع رغم إصابته، فيما طالبت والدة الشهيد رمانة في مداخلة سابقة مع الجزيرة بتسليم جثمان ابنها لدفنه.

وكانت قوات الاحتلال قد زعمت أن الشابين حاولا إلقاء زجاجات حارقة على موقع عسكري قرب مستوطنة بساغوت في البيرة.

وأعلنت قوى وطنية في محافظة رام الله والبيرة بالضفة تنفيذ إضراب شامل اليوم، حدادا على الشهيد محمد رمانة. وشمل الإضراب كافة المؤسسات والمحال والمدارس والجامعات.

اعتداءات المستوطنين

في السياق، أصيب 3 فلسطينيين، مساء اليوم، في هجوم للمستوطنين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن طاقم البلدية وعددا من أهالي البلدة توجهوا إلى منطقة البرية للوقوف على اعتداءات المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، وعند اقترابهم من الحاجز، تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذي رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بحروق واختناق.

مشاهد أخرى من المواجهات المتواصلة ضد قوات الاحتلال على مدخل بلدة الرام بالقدس المحتلة، والتي أصيب بها عدد من الشبان pic.twitter.com/zPsoBFX9Dq — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 30, 2023

في سياق متصل، رفع مستوطنون، اليوم السبت، أعلاما إسرائيلية فوق أراض في قرية أرطاس جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجموعة من المستوطنين رفعوا الأعلام فوق أراض في منطقة "جبل بكو" المحاذية لمستوطنة أفرات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، علما أن أصحاب الأراضي يملكون أوراقا ثبوتية بامتلاكهم لها.

ترحيب

في سياق متصل، رحبت الخارجية الفلسطينية بموقف اللجنة الأممية بشأن إدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وطالبت في بيان بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها.

بدورها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بموقف اللجنة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مناسبة لمحاسبة الاحتلال على ضوء النتائج التي خلصت إليها.

وكانت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أصدرت أمس الجمعة ورقة أكدت فيها أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تستوجب عواقب قانونية عاجلة.

عملية طعن

قال مراسل الجزيرة إن شخصين أصيبا بجراح في عملية طعن -اليوم السبت- داخل مستوطنة بسغات زئيف شرقي القدس المحتلة أحدهما إصابته خطيرة.

وترجح شرطة الاحتلال أن تكون خلفية العملية جنائية لاشتباهها بأن المصاب الثاني الذي لاذ بالفرار هو منفذ عملية الطعن.

ووصفت الشرطة -في بيان- العملية بأنها حادث عنف خطير، مشيرة إلى أنها تجمع البيانات للوقوف على حقيقة ما جرى.