ترامب يسخر من منافسيه ويعتبر بايدن أكثر رؤساء أميركا فسادا

وجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انتقادات لاذعة لإدارة بايدن، مشيرا إلى أنها تستعمل نظام العدالة والانتخابات كسلاح ضده، كما سخر من عدد من منافسيه الجمهوريين.

ووصف ترامب (77 عاما) -في كلمة بفعالية للحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا- الرئيس جو بايدن، بأكثر الرؤساء فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، ودعا إلى التصويت لصالح حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسخر ترامب مجددا من المظهر الجسدي لجو بايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاما "لا يستطيع حتى النزول من على منصة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن الولايات المتحدة تمر بمفترق طرق في تاريخها. ودعا الأميركيين إلى اختيار القرار السليم الذي سيحدد مستقبل البلاد في العقود المقبلة. وأضاف أن من سماهم متطرفي حركة ماغا يروجون لأفكار الرئيس السابق المهزوم دونالد ترامب، على حد وصفه.

واتُهم ترامب جنائيا في 4 قضايا تتراوح من تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة إلى محاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقدم نفسه مجددا على أنه ضحية لعدالة يعتبرها بأيدي الديمقراطيين.

هجوم على المنافسين

وهاجم ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، أمام جمهور مؤيد له أمس الجمعة في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا.

وقال الرئيس السابق "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، في إشارة إلى منافسه ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، الذي اعتبر ترامب أنه لولا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم الولاية "لكان ميتا" وفق قوله.

ووصف منافسا له آخر هو كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه "خاسر".

ووفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة "إن بي سي نيوز"، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.

ولم يشارك الرئيس السابق الأربعاء الماضي في المناظرة الثانية للمرشحين الجمهوريين التي نظمت في كاليفورنيا، مفضلا القيام بحملة في أوساط عمال صناعة السيارات في ميشيغان (شمال شرق البلاد).

ووعد بأنه إذا عاد إلى السلطة فسيأمر بإصلاح شامل لوزارة العدل "للتحقيق مع كل مدع عام متطرف في أميركا".

وتحدث الرئيس السابق أيضا عن الهجرة قائلا إنه يريد "إغلاق الحدود" مع المكسيك و"إطلاق أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد".