اليونان تعتزم بناء جسر على حدودها مع تركيا

قال كوستاس فرانكويانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني المسؤول عن الدبلوماسية الاقتصادية، إن أثينا تعتزم بناء جسر على الحدود مع تركيا، لتسهيل عمليات العبور بين البلدين.

وأضاف أن الجسر سيتم بناؤه عند معبر إيبسالا وذلك بحلول العام المقبل 2024 وذلك لتسهيل عمليات النقل والعبور بين البلدين.

وأشار في حوار مع صحيفة "بارابوليتيكا" إلى تطور العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا من خلال 29 مجالا مختلفا أبرزها النقل، والبيئة، والسياحة والتجارة.

كما أفاد المسؤول اليوناني باتخاذ خطوات مهمة لتعزيز التعاون الثنائي خلال السنوات الـ3 الأولى من إطلاق الأجندة الإيجابية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بإحياء السياحة، والتسهيلات التجارية وحماية المدنيين.

ولفت فرانكويانيس أيضا إلى تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال لقائهما الأخير في نيويورك، على مواصلة الأجندة الإيجابية بين البلدين.

وأكد أن الهدف المشترك للبلدين حاليا هو إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول بعض المواضيع، خلال القمة المرتقبة يوم 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمنطقة سلانيك اليونانية.