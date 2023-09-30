الإسرائيليون يتظاهرون ضد تعديلات القضاء للأسبوع الـ39

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مناطق متفرقة من إسرائيل، السبت، ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك للأسبوع الـ39 وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية، إن آلاف الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة المركزية التي انطلقت من شارع ديزنغوف باتجاه شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب حيث تجمع عشرات الآلاف للاحتجاج ضد خطة التعديلات القضائية للحكومة الإسرائيلية.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الطرق الرئيسية في تل أبيب، بينها مفترق أيالون عقب انطلاق التظاهرة التي تتجدد كل سبت منذ 39 أسبوعًا.

كما انطلقت مظاهرات أخرى في مدن هرتسيليا ورحوبوت وكفار سابا وحيفا ومفترق كركور، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأعلن المحتجون أنهم سينظمون على مدار هذا الأسبوع اعتصامات أمام منازل الوزراء المسؤولين عن تقديم خطة التعديلات القضائية ويواصلون الدفع بها قدما. كما أعلنوا أنهم سيتظاهرون قبالة المنتجع الذي يعتزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة قضاء عطلة عيد العرش اليهودي فيه ابتداء من عصر يوم غد الأحد في مستوطنة نافيه أطيف وهي إحدى مستوطنات الجولان السوري المحتل.

وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحد من المعقولية ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وقانون الحد من المعقولية واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن خطة إصلاح القضاء التي تتمسك بها حكومة نتنياهو وتصفها المعارضة بالانقلاب.