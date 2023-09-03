إيران تتسلم طائرات تدريب روسية متطورة من طراز ياك-130

تسلمت القوات الجوية الإيرانية مجموعة من طائرات روسية متطورة للتدريب على القتال من طراز ياك-130 بهدف "تلبية الاحتياجات التدريبية لطياريها".

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أمس السبت إن عددا من هذه الطائرات التدريبية القتالية الروسية دخل إلى البلد، والتحقت بإحدى القواعد الجوية في أصفهان (وسط إيران).

ونقلت الوكالة عن قسم العلاقات العامة في الجيش قوله إن وصول مقاتلات ياك-130 -التي صممتها شركة ياكولوف الروسية- جاء في إطار "عقود الأسلحة التي أبرمتها إيران مع روسيا".

ويخضع كل من روسيا وإيران لعقوبات دولية تقيّد عملياتهما التجارية، لكن البلدين عززا خلال العام الماضي علاقاتهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون العسكري.

وأعلنت إيران في مارس/آذار الماضي التوصل إلى اتفاق لشراء مقاتلات من طراز "سوخوي-35" من روسيا.

واتهمت أوكرانيا -مع العديد من حلفائها الغربيين- طهران بتزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها ضد كييف. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت واشنطن إن طهران وموسكو "توسّعان تعاونهما العسكري غير المسبوق".

وقال حينها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن طهران سلمت روسيا منذ أغسطس/آب 2022 أكثر من 400 مسيّرة، لا سيما من طراز "شاهد".

وأكد كيربي أن طهران كانت تسعى أيضًا إلى "شراء معدات عسكرية أخرى، بينها مروحيات هجومية وأجهزة رادار وطائرات تدريب على القتال من طراز ياك-130".

وتملك إيران حاليا مقاتلات روسية من طراز "ميغ" و"سوخوي" تعود إلى الحقبة السوفياتية، بالإضافة إلى بعض الطائرات الصينية، وبينها طائرات من طراز "إف-7".

ويضمّ أسطولها أيضًا مقاتلات أميركية من طرازَي "إف-4″ و"إف-7" تعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979.