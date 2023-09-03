20 قتيلا جراء غارات جوية على حي جنوب الخرطوم

أفادت مصادر طبية وناشطون سودانيون بمقتل 20 شخصا وإصابة آخرين -اليوم الأحد- في غارات جوية استهدفت منطقة "الكلاكلة القبة" جنوب ولاية الخرطوم.

وذكرت لجان "المقاومة السودانية" أن القتلى جراء القصف الجوي على منطقة "الكلاكلة القبة" من المدنيين.

وبالتزامن، قال شهود عيان بمنطقة الخودير -شمال أم درمان- إن 6 مدنيين قتلوا و4 آخرين أصيبوا صباح اليوم في انفجار قذيفة.

من جانب آخر، قال مراسل الجزيرة بالخرطوم إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا القصف المدفعي والصاروخي وسط وشرق أم درمان.

وأضاف المراسل أن المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع تصدت للطائرات التي كانت تحلق في سماء المنطقة.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة عن سماع دوي انفجارات في حي جنوب الحزام بالخرطوم، وعن قصف مدفعي نفذه الجيش ضد تجمعات الدعم السريع بمنطقة سوبا شرق النيل.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود أن الضواحي الشمالية للخرطوم شهدت قصفا مدفعيا -وبالصواريخ- من جانب الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع.

وبحسب شهود، فإن المنطقة ظلت تحت القصف المباشر من قبل قوات الدعم السريع الموجودة بالضفة الشرقية من نهر النيل والتي تستهدف مواقع للجيش شرق أم درمان.





حل شامل

سياسيا، قال مستشار قائد الدعم السريع يوسف عزت إنه التقى بالعاصمة الإثيوبية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وناقش معه التطورات الراهنة وسبل الوصول للحل الشامل، في إطار الرؤية المطروحة من الدعم السريع لإنهاء الحروب ومعالجة جذور الأزمة السودانية.

وأضاف عزت أن فكي قدم تصور الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) لحل الأزمة السياسية في السودان، وإيقاف الحرب.

وتابع أنه تم الاتفاق -خلال اللقاء- على تبادل الرؤى والمقترحات حول كيفية إنهاء الأزمة، بما يحقق السلام الدائم والاستقرار في السودان والمنطقة.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قال أمس "الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على التمرد".

وأضاف البرهان -أثناء زيارته ولاية كسلا (شرق)- أن الجيش في الخرطوم يقاتل من أجل القضاء على التمرد الذي تتناقص قوته، بحسب تعبيره.

واندلع القتال في السودان منتصف أبريل/نيسان الماضي، وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص ونزوح 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

ولم تسفر الجهود الإقليمية والدولية عن أي تقدم على الصعيد السياسي السوداني، بينما لم يحرز أي من طرفي الصراع تقدما حاسما على الميدان.