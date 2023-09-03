وفد رسمي إسرائيلي يصل البحرين لتدشين مقر السفارة

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -اليوم الأحد- إلى العاصمة البحرينية المنامة على رأس وفد رسمي، في زيارة تمتد ليومين.

وقد استقبله -لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي- نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.

وقال بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية إنها أول زيارة يؤديها كوهين إلى إحدى الدول العربية التي وقعت ما يعرف باتفاقيات أبراهام، وهي اتفاقيات تطبيع علاقات مع إسرائيل بوساطة أميركية.

وذكر البيان أن كوهين سيلتقي خلال الزيارة نظيره البحريني ومسؤولين آخرين، وسيقوم بتدشين مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة.

كذلك سيتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم في مجالي التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.

ويرافق كوهين -خلال زيارته- رجال أعمال إسرائيليون، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين تل أبيب والمنامة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من تعرض كوهين لانتكاسة دبلوماسية، حيث تفجرت احتجاجات شديدة في ليبيا، بعدما أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن اجتماع الوزير بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش التي تم وقفها عن العمل.

يُذكر أن وزير الخارجية السابق يائير لبيد افتتح السفارة الإسرائيلية بمقرها المؤقت في سبتمبر/أيلول 2021.