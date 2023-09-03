عاجل | وزير الخارجية التركي: تبادلنا وجهات النظر بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ردا على الإساءة للإسلام في أوروبا
3/9/2023-|آخر تحديث: 3/9/202304:27 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- عاجل | وزير الخارجية التركي: تبادلنا وجهات النظر بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ردا على الإساءة للإسلام في أوروبا
- وزير الخارجية التركي: ركزنا على تنسيق الهيئات المشتركة بين الدولتين واعتماد الدبلوماسية لحل المشكلات العالقة
- وزير الخارجية التركي: بحثنا إيجاد الحلول للأزمة السورية ونرى ضرورة العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم
- وزير الخارجية التركي: بحثنا موضوع المنظمات الإرهابية وفي مقدمها حزب العمال الكردستاني
- وزير الخارجية التركي: نشكر إيران على ما قدمته لنا أثناء الزلزال ونعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية
- وزير الخارجية الإيراني: نظيري التركي قدم مواقف إيجابية وبناءة بشأن سوريا وعودة اللاجئين السوريين
- وزير الخارجية الإيراني: تركيا رحبت بعودة علاقاتنا مع السعودية وسنعقد اجتماعا اقتصاديا يضمنا مع الرياض وأنقرة
- وزير الخارجية الإيراني: نؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم المساس بوحدة أراضيها
- وزير الخارجية الإيراني: بحثت مع نظيري التركي ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الإساءة للمقدسات الإسلامية
- وزير الخارجية الإيراني: حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا تجاوز 30 مليار يورو وهذه بداية الطريق
المصدر : الجزيرة