عبد اللهيان: اجتماع اقتصادي ثلاثي بين إيران وتركيا والسعودية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه يجري العمل على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا والسعودية، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره التركي هاكان فيدان، قال عبد اللهيان، إن إيران مستعدة لتوقيع اتفاق تعاون تجاري شامل مع تركيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 30 مليار دولار.

وفي الشأن السياسي، شدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وعدم المساس بذلك.

من جهته شدد وزير الخارجية التركي هاكان، على ضرورة التعاون بين طهران وأنقرة في محاربة ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمها حزب العمال الكردستاني. وقال فيدان، إنه بحث مع نظيره الإيراني سبل حل الأزمة السورية، وضرورة العودة الطوعية للاجئين السوريين.

وأكد فيدان تبادل وجهات النظر مع نظيره الإيراني، بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ردا على الإساءة للإسلام في أوروبا.

وفي الشأن العراقي، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تتابع "بحزن وقلق ما يحدث في مدينة كركوك التي تعد الوطن الأم للتركمان، الذين يشكلون أحد العناصر الرئيسة والمؤسسة للعراق".

وأكد فيدان أن السلام والاستقرار في كركوك يؤثران في السلام والاستقرار في العراق بأسره، وأن كركوك رمز لثقافة التعايش السلمي. وطالب السلطات العراقية بوضع حد لوجود حزب العمال الكردستاني في المدينة.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طهران، بعد تعيينه في هذا المنصب.