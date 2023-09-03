نتنياهو يتعهد ببناء سياج على الحدود مع الأردن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيتم بناء سياج على الحدود مع الأردن لمنع التسلل، مثل السياج الذي تم بناؤه على حدود مصر.

وأضاف نتنياهو أنه تم بناء سياج على الحدود مع مصر وإيقاف التسلل عبر الحدود الجنوبية، ومنع أكثر من مليون متسلل من أفريقيا كانوا سيدمرون إسرائيل، بحسب قوله.

وخلال اجتماع مع لجنة وزارية معنية بشؤون الهجرة في إسرائيل، أعلن نتنياهو نيته ترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل، عقب اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومهاجرين من إريتريا.

وأدت اشتباكات عنيفة جدت بعد ظهر أمس السبت، في جنوب تل أبيب بين مهاجرين إريتريين مؤيدين وآخرين معارضين للحكومة في أسمرة، إلى إصابة أكثر من 150 شخصا، من بينهم نحو 15 في حالة خطيرة. كما أصيب في المواجهات نحو 30 شرطيا.

ويُقدر عدد المهاجرين الإريتريين في إسرائيل بحوالي 18 ألف مهاجر، أتى معظمهم بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات، واستقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في تل أبيب.