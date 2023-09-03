أوكرانيا تعلن اختراق الدفاعات الروسية في زاباروجيا وصد هجوم على أوديسا

أعلن قائد عمليات الجبهة الجنوبية في الجيش الأوكراني -اليوم الأحد- أن قوات بلاده اخترقت خط الدفاع الروسي الأول في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرق)، وصدت هجوما بالمسيرات على موانئ أوديسا.

وقال القائد العسكري الأوكراني إن القوات الروسية بدأت تتراجع إلى خط الدفاع الثاني الأقل تحصينا في المنطقة.

وفي المقابل، أعلن متحدث باسم الجيش الروسي أن القوات الروسية تمكنت من صد 4 هجمات أوكرانية بمناطق سكنية في زاباروجيا.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان كييف أن قواتها سيطرت على قرية روبوتين الإستراتيجية، وأنها تتجه إلى مدينة توكمك ضمن هجوم مضاد باتجاه مدينتي مليتوبول وبرديانسك الأوكرانيتين الواقعتين على بحر آزوف، وتخضعان للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت أواخر فبراير/شباط 2022.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قالت أمس السبت إن الجيش الأوكراني يواصل هجماته باستخدام المروحيات والطائرات في اتجاه مليتوبول من محاور عدة.

وبالتزامن، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته تتقدم في جبهات القتال، وذلك ردا على بعض التقارير الغربية التي أشارت إلى أن مسؤولين أميركيين عبروا عن ضيقهم من بطء الهجوم المضاد المستمر منذ الرابع من يونيو/حزيران الماضي ، بل ومن الإستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة.

وأكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن القوات الأوكرانية حققت تقدما خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكنه توقع أن ترد روسيا على هذا التقدم الأخير.

وتؤكد كييف أن قواتها تحرز تقدما في زاباروجيا وكذلك في محيط مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك (شرق)، لكنها تقر في المقابل بتقدم القوات الروسية في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركيف (شمال شرق).





هجوم على أوديسا

وفي تطورات ميدانية أخرى، أعلنت قيادة منطقة الجنوب الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت اليوم الأحد 22 مسيرة روسية من نوع "شاهد 131 و136" (الإيرانية الصنع) من مجموع 25 مسيرة شنت هجوما استهدف المنطقة الجنوبية في مقاطعة أوديسا.

وقال متحدث باسم قيادة الجنوب إن الهجوم استهدف البنية التحتية لموانئ المقاطعة، بينها تلك التي تقع على نهر الدانوب وتستخدم لتصدير الحبوب، مشيرا إلى أن الهجوم استمر 3 ساعات ونصف الساعة وأسفر عن إصابة شخصين.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأوكراني إن سفينتين أخريين مرتا عبر ممر الشحن المؤقت في البحر الأسود.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تستعيد حرية الملاحة الحقيقية في البحر الأسود، وحث من سماهم الحلفاء على دعم بلاده من خلال توفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وعقب انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب منتصف يوليو/تموز الماضي، شنت روسيا هجمات عدة على موانئ تصدير الحبوب جنوبي أوكرانيا، وتقول موسكو إنها تضرب أهدافا عسكرية هناك.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت الليلة الماضية هجوما أوكرانيا بـ3 زوارق مسيرة استهدف الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ونقلت رويترز عن سلطات القرم الموالية لروسيا أن حركة المرور عادت لطبيعتها على الجسر الرئيسي الذي يربط بين روسيا وشبه الجزيرة بعد توقف قصير في وقت مبكر اليوم الأحد.