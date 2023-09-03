رئيس نيجيريا يستدعي سفراء بلاده من أنحاء العالم

أصدر الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو -مساء أمس السبت- قرارا باستدعاء جميع سفراء بلاده من أنحاء العالم، في "إطار المراجعة الدقيقة للوضع الحالي في البلاد".

وقال أجوري نجيلالي المستشار الخاص للرئيس، إن حكومة نيجيريا ملتزمة بضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي -من الآن فصاعدا- ميزة لتقديم الخدمات الدولية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوار المحتملين.

وأشار إلى أن القرار جاء في إطار المراجعة الدقيقة للوضع الحالي في نيجيريا، بما في ذلك القنصليات والسفارات في أنحاء العالم.

وأكد أن القرار قابل للتطبيق بشكل فوري.

ولدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في أنحاء العالم، تضم 76 سفارة، و22 لجنة عليا، و11 قنصلية.

وأوضح أجوري نجيلالي أن الممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، يستثنون من قرار الاستدعاء على خلفية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

في شأن آخر، من المقرر أن يجري تينوبو محادثات مع الرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسوف يلتقي -أيضا- بقادة البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا، خلال اجتماع مجموعة العشرين الشهر الحالي.