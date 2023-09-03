أوكرانيا تكثف هجماتها على مليتوبول وروسيا تتوعد بتدمير قذائف اليورانيوم الأميركية

قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الجيش الأوكراني يواصل هجماته باستخدام المروحيات والطائرات في اتجاه مدينة مليتوبول من محاور عدة في الجبهة الجنوبية بزاباروجيا، في حين أكدت روسيا تكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محاور القتال، وتوعدت بتدمير قذائف اليورانيوم المنضب الأميركية فور وصولها إلى أوكرانيا.

وأضافت الهيئة أن القوات الروسية قصفت مواقع للقوات الأوكرانية لمنع تقدمها باتجاه عمق دفاعاتها، وإن قواتها صدت هجمات روسية مركّزة في جبهة كوبيانسك (شرقا)، حيث تحاول القوات الروسية التقدم باتجاهها منذ أسابيع.

وقالت مصادر عسكرية أوكرانية إن الجيش أحرز تقدما ملحوظا على محور مدينة زباروجيا (جنوب شرقي البلاد)، كما تمكنت القوات الأوكرانية من صد محاولات روسية للتقدم في المناطق الجنوبية الشرقية من مقاطعة خاركيف، وتحديدا عند مدينة كومبيانسك التي كانت القوات الأوكرانية تمكنت من استعادتها من الجيش الروسي قبل شهور عدة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن جهاز المخابرات والقوات الخاصة تمكنا من تدمير محطة روسية للرصد والتعقب قرب بلدة سفاتوف في مقاطعة لوغانسك (شرقي البلاد).

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر إعطاب وتدمير نظام صواريخ من نوع "سام بووك" في 30 أغسطس/آب الماضي.

من جهته، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن الحرب يجب أن تنتقل إلى أراضي الدولة المعتدية، على حد تعبيره.

كما أكد رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن أوكرانيا قادرة على ضرب أهداف في ما سماها الدولة الروسية المعتدية حتى مسافة 1500 كيلومتر.

تصريحات زيلينسكي

وحول آخر نتائج الهجوم المضاد، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قواته تتقدم في جبهات القتال، وذلك ردا على بعض التقارير الغربية التي أشارت إلى أن مسؤولين أميركيين -لم تذكر التقارير أسماءهم- عبروا عن ضيقهم من "التقدم البطيء" للعملية، بل ومن الإستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة.

وقال زيلينكسي -في حسابه على تليغرام- "رغم كل شيء، ومهما يكن ما يقوله أي أحد؛ نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم؛ نحن نتحرك".

وأكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن القوات الأوكرانية حققت تقدما خلال الأيام الثلاثة الماضية، لكنه توقع أن ترد روسيا على هذا التقدم الأخير.

كما قال البيت الأبيض إن أوكرانيا حققت "نجاحا ملحوظا" في المنطقة، رغم تحذير هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أمس الأول الجمعة من أن قوات كييف وصلت إلى مواقع أشد تحصينا في الجانب الآخر بعد اختراق خط الدفاع الأول من الدفاعات الروسية.

واستعادت أوكرانيا أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسية؛ إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين.

البيانات الروسية

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد القوات الأوكرانية مئات القتلى وخسائر مادية كبيرة خلال 24 ساعة الماضية، وتعزيز الجيش الروسي مواقعه على محور دونيتسك.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية أحبطت 4 هجمات أوكرانية في اتجاه زاباروجيا والقضاء على 115 عسكريا أوكرانيا، كما أحبطت هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في بلدتي غريغوروفكا في جمهورية لوغانسك، وتشيرفونايا دوبروفا في جمهورية دونيتسك.

وعلى محور جنوبي دونيتسك، قالت الوزارة إن القوات الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني ودمرت مستودعا للذخيرة، كما خسرت أوكرانيا 60 جنديا في كراسني ليمان.

وفي جمهورية دونيتسك، صدّ الجيش الروسي 5 هجمات أوكرانية على مدينة أرتيموفسك و3 هجمات على مدينة مارينكا، وكبد القوات الأوكرانية أكثر من 250 قتيلا.

وعلى محور خيرسون، دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء الأوكراني 106.

وحسب الوزارة، فقد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 مسيرة أطلقتها أوكرانيا، واعترضت صاروخا من طراز "هيمارس" أميركي الصنع.

من جهته، أعلن سلطات جمهورية دونيتسك الموالية لموسكو أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 86 مرة خلال 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 273 مقذوفا من عيارات مختلفة.

قذائف اليورانيوم

يأتي ذلك في وقت أكد فيه عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين أن الجيش الروسي سيدمر قذائف اليورانيوم المنضب الأميركية فور وصولها إلى أوكرانيا، كما دمّر قبل ذلك القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف.

وقال باشكين -في حديث لوكالة "سبوتنيك"- إن "المخزون البريطاني من قذائف اليورانيوم المنضب تم تدميره في عمق أوكرانيا، وأرى أن الذخيرة الأميركية ستلقى المصير نفسه".

وكان مسؤولون أميركيون قالوا -في وقت سابق- إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا للمرة الأولى بقذائف مضادة للدروع تحتوي على يورانيوم منضب.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن كييف ستبدأ تسلم الذخائر المضادة للدروع في الأسابيع المقبلة مع بدء وصول الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأميركية إلى الجيش الأوكراني.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قالت إن هذه القذائف يمكن استخدامها في مدفع دبابات "أبرامز"، وهي تعد من الأشد فتكا بالدروع، لا سيما أنها قادرة على تدميرها واختراقها.