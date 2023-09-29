مسيرة أوكرانية تقصف محطة كهرباء في روسيا والمعارك تحتدم حول باخموت

قصفت طائرة مسيرة أوكرانية في وقت مبكر اليوم الجمعة محطة كهرباء في جنوبي غربي روسيا، في حين سقط قتلى في قصف روسي على مدينة خيرسون (جنوب)، وبالتزامن تحتدم المعارك في محيط مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك (شرق).

وقال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك إن المسيرة الأوكرانية ألقت عبوتين متفجرتين على محطة توزيع الكهرباء في بلدة بلايا التي تبعد 25 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا، مما أدى لاندلاع النيران في أحد المحولات.

وأضاف ستاروفويت أن الكهرباء انقطعت عن 5 بلدات ومستشفى، مشيرا إلى أن التيار سيعاد في أسرع وقت ممكن.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبيلغورود وكالوغا.

وفي الآونة الأخيرة، نفذت القوات الأوكرانية هجمات عدة في العمق الروسي، مستهدفة موسكو ومناطق أخرى، ومن بين المواقع المستهدفة مطار عسكري في نوفغورود شمال العاصمة الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني أمس أنه أسقط 34 مسيرة روسية شاركت في هجمات على مناطق عدة بينها أوديسا وميكولاييف جنوبي البلاد.

وخلال الأسابيع الماضية، كثفت القوات الأوكرانية والروسية استخدام المسيرات على محاور القتال في شرقي وجنوبي أوكرانيا وعبر الحدود.





معارك وقتلى

في تطورات ميدانية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني عن سقوط قتلى وجرحى في هجمات روسية استهدفت 140 بلدة في الساعات الـ24 الماضية في مقاطعات تشيرنيهيف وسومي وخاركيف (شمال شرق)، ولوغانسك ودونيتسك (شرق)، وزاباروجيا وخيرسون (جنوب)، مشيرا إلى أنه خاض 21 اشتباكا مع القوات الروسية.

وأضاف الجيش الأوكراني أنه بات يسيطر ناريا على جزء من الشارع السريع الرابط بين بلدة غُورْليِفكا -التي كانت خاضعة لسيطرة الموالين لروسيا- ومدينة باخموت في دونيتسك.

وتابع أنه أحرز أمس تقدما جديدا في محور باخموت باتجاه بلدتي "أوُدّْرَادِيفكا" و"شُومْييِف"، مشيرا إلى أن قواته نجحت في التقدم أيضا في اتجاه بلدة "كليشيفكا" جنوب باخموت بعد أن استعاد السيطرة عليها الأسبوع الماضي.

في المقابل، نفت وزراة الدفاع الروسية تقدم القوات الأوكرانية جنوب باخموت، وتحدثت عن اشتباكات عنيفة لا تزال تدور هناك.

وفي دونيتسك أيضا، نقل مراسل الجزيرة عن مسؤولين في مصنع الفحم الحجري في أفدييفكا أن حريقا اندلع أمس في المصنع إثر غارة جوية روسية استهدفت أحد أكبر مصانع الفحم الحجري في أوروبا.

وأوضح المسؤولون أن الصواريخ أصابت مستودع تخزين مادة النفثالين، حيث تشتعل النيران في المخزون المتبقي حاليا.

وعلى المحور الجنوبي لمقاطعة زاباروجيا، قال الجيش الأوكراني إن عملياته باتجاه مدينة ميليتوبول، التي تقع على بحر آزوف وتخضع للسيطرة الروسية، لا تزال متواصلة.

وفي خيرسون، أفادت الإدارة العسكرية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 في قصف روسي على المدينة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.