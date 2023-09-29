روسيا تحبط هجوما أوكرانيا بالمسيرات ولا تخطط لتعبئة إضافية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنها أحبطت هجوما أوكرانيا بالطائرات المسيّرة، وقالت، إنها لا تخطط لتعبئة إضافية، بينما تحتدم المعارك في محيط مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك (شرق).

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة في أجواء مقاطعات كورسك وبيلغورود وكالوغا، دون أن تذكر تفاصيل بشأن الخسائر المادية في الهجوم.

وكان رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، قال، إن مسيّرة أوكرانية ألقت عبوتين متفجرتين على محطة توزيع الكهرباء في بلدة بلايا التي تبعد 25 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا، مما أدى لاندلاع النيران في أحد المحولات.

وأضاف ستاروفويت، أن الكهرباء انقطعت عن 5 بلدات ومستشفى، مشيرا إلى أن التيار سيعاد في أسرع وقت ممكن.

وفي الآونة الأخيرة، نفذت القوات الأوكرانية هجمات عدة في العمق الروسي، مستهدفة موسكو ومناطق أخرى، ومن بين المواقع المستهدفة مطار عسكري في نوفغورود شمال العاصمة الروسية.

وأعلن الجيش الأوكراني -أمس الخميس- أنه أسقط 34 مسيرة روسية شاركت في هجمات على مناطق عدة، بينها أوديسا وميكولاييف جنوبي البلاد.

وخلال الأسابيع الماضية، كثفت القوات الأوكرانية والروسية استخدام المسيرات على محاور القتال في شرقي وجنوبي أوكرانيا وعبر الحدود.





معارك وقتلى

في تطورات ميدانية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني عن سقوط قتلى وجرحى في هجمات روسية استهدفت 140 بلدة في الساعات الـ24 الماضية، في مقاطعات تشيرنيهيف وسومي وخاركيف (شمال شرق)، ولوغانسك ودونيتسك (شرق)، وزاباروجيا وخيرسون (جنوب)، مشيرا إلى أنه خاض 21 اشتباكا مع القوات الروسية.

وأضاف الجيش الأوكراني، أنه بات يسيطر ناريا على جزء من الشارع السريع الرابط بين بلدة غورليفكا -التي كانت خاضعة لسيطرة الموالين لروسيا- ومدينة باخموت في دونيتسك.

وتابع أنه أحرز -أمس الخميس- تقدما جديدا في محور باخموت باتجاه بلدتي "أودراديفكا" و"شومييف"، مشيرا إلى أن قواته نجحت في التقدم -أيضا- في اتجاه بلدة "كليشيفكا" جنوب باخموت، بعد أن استعاد السيطرة عليها الأسبوع الماضي.

في المقابل، نفت وزراة الدفاع الروسية تقدم القوات الأوكرانية جنوب باخموت، وتحدثت عن اشتباكات عنيفة لا تزال تدور هناك.

وفي دونيتسك كذلك، نقل مراسل الجزيرة عن مسؤولين في مصنع الفحم الحجري في أفدييفكا، أن حريقا اندلع -أمس الخميس- في المصنع، إثر غارة جوية روسية استهدفت أحد أكبر مصانع الفحم الحجري في أوروبا.

وعلى المحور الجنوبي لمقاطعة زاباروجيا، قال الجيش الأوكراني، إن عملياته باتجاه مدينة ميليتوبول، التي تقع على بحر آزوف وتخضع للسيطرة الروسية، لا تزال متواصلة.

وفي خيرسون، أفادت الإدارة العسكرية بمقتل 3 أشخاص، وإصابة 5 في قصف روسي على المدينة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

لا تعبئة إضافية

على صعيد آخر، أعلن فلاديمير تسيمليانسكي، نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والتعبئة في هيئة الأركان الروسية، أنه لا خطط لدى هيئة الأركان للقيام بتعبئة إضافية.

وقال تسيمليانسكي، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في التعاقد مع القوات المسلحة الروسية لأداء الخدمة العسكرية.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن التجنيد الخريفي الإلزامي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، موضحا أنه سيُوزع كل المجندين الجدد لأداء الخدمة العسكرية على الأراضي الروسية.

وفي خضم الحرب بأوكرانيا، قامت روسيا قبل نحو عام بتعبئة 318 ألف فرد للخدمة في القوات المسلحة.