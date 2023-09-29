شرطة أذربيجان تنتشر في عاصمة قره باغ وثلثا السكان نزحوا إلى أرمينيا

أفاد مراسل الجزيرة بأن الشرطة الأذربيجانية بدأت اليوم الجمعة الانتشار فعليا في عاصمة إقليم ناغورني قره باغ بعد أيام من استعادة باكو السيطرة على المنطقة التي كانت خاصعة للانفصاليين الأرمن، فيما نزح حتى الآن أكثر من ثلثي سكان الإقليم إلى أرمينيا.

وقال المراسل محمود الزيبق إن انتشار الشرطة الأذرية في مدينة ستيباناكيرت (خانكندي بحسب التسمية المعتمدة في أذربيجان) يأتي -فيما يبدو- لسد الفراغ الناجم عن غياب سلطات قره باغ التي أعلنت أمس الخميس حل نفسها.

وأضاف الزيبق أن هذا الانتشار الأمني بأتي أيضا بعد نزوح أعداد كبيرة من السكان، مشيرا إلى أن وجود الأرمن في ناغورني قره باغ بات محصورا تقريبا في ستيباناكيرت.

وقد بثت وسائل إعلام أذربيجانية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر انتشار الشرطة الأذربيجانية في ستيباناكيرت.

وكان سامفيل شهرامانيان، رئيس ما تسمى "جمهورية آرتساخ"، التي أعلن الانفصاليون الأرمن قيامها مطلع تسعينيات القرن الماضي، وقع أمس مرسوما بحل "الجمهورية" ومؤسساتها اعتبارا من مطلع 2024.

ووفقا للمرسوم، فإن هذا الكيان لن يكون له وجود اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وبعد عملية عسكرية خاطفة بدأت في 19 سبتمبر/أيلول الجاري واستغرقت نحو 24 ساعة، وافق الانفصاليون على إلقاء السلاح، وأعلنت أذربيجان استعادة السيادة على الإقليم.





عمليات النزوح

في غضون ذلك، أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية بأن أكثر من 84 ألف شخص عبروا الحدود إلى أرمينيا من إقليم ناغورني قره باغ.

وقبل العملية العسكرية الأخيرة، كانت التقديرات تفيد بأن عدد سكان الإقليم يقارب 120 ألفا.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال أمس إنه لن يبقى أي أرميني في الإقليم في غضون أيام، واتهم السلطات الأذرية بتنفيذ ما وصفه بتطهير عرقي للسكان الأرمن.

ونددت باكو بتصريحات باشينيان ووصفتها بالمضللة، واتهمته بتعطيل جهود أذربيجان في المساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإدماج بإقليم قره باغ.

ودعت الخارجية الأذربيجانية السكان الأرمن إلى عدم مغادرة منازلهم، متعهدة بالحفاظ على مجتمع أذربيجان متعدد الإثنيات، على حد تعبيرها.

ونقل مراسل الجزيرة محمود الزيبق عن مصادر محلية في قره باغ قولها إن جولة ثالثة من المحادثات بين باكو وممثلي الأرمن بشأن عدد من المسائل وعلى رأسها دمج السكان في أذربيجان ستعقد خلال أيام.

وفي السياق، دعت السلطات الأذرية السكان الأرمن إلى التسجيل الإلكتروني للاستفادة من كل الخدمات الحكومية وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار إعادة دمجهم بشكل متواصل مع المجتمع الأذربيجاني.

كما دعا زعيم أرمن قره باغ سكان الإقليم الموجودين داخله أو خارجه إلى التعرف على شروط الاندماج داخل دولة أذربيجان.