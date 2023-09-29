مقتل عسكري بحريني رابع متأثرا بجراحه إثر هجوم الحوثيين

نعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الجمعة، أحد ضباطها الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها الاثنين الماضي في هجوم للحوثيين، وهو رابع عسكري يلقى حتفه بسبب ذلك الهجوم.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن "الملازم أول حمد خليفة الكبيسي من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، حيث استشهد اليوم الجمعة متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي".

وأوضحت الوكالة أن هجوم الحوثيين وقع "خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف (حالف دعم الشرعية في اليمن) المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها".

وهذا هو العسكري البحريني الرابع الذي يلقى حتفه، وذلك بعد إعلان المنامة مقتل جنديين يوم الاثنين وجندي ثالث يوم الأربعاء "متأثرا بجروحه الخطيرة".

مجلس الأمن

وفي السياق ذاته، أدان مجلس الأمن الدولي "هجوم الحوثيين الفظيع بالمسيّرات على القوات المسلحة البحرينية"، واعتبره "عملا تصعيديا".

وقال المجلس في بيان صحفي اعتمده الجمعة، إن الهجوم يشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك في اليمن، ودعا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية.

وجدد المجلس الإعراب عن قلقه إزاء استهداف البنية التحتية المدنية في المدن الواقعة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ودعا كل الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف باليمن قد أدانت الهجوم باعتباره "عملا غادرا، في سياق الأعمال العدائية الحوثية المتواصلة منذ الشهر الماضي".