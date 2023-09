عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان

قتل وأصيب العشرات اليوم الجمعة في تفجيرين استهدفا موكبا دينيا ومسجدا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان، ووصف مسؤولون الهجومين بالإرهابيين.

واستهدف التفجير الأول احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصا، وفقا لمسؤولين باكستانيين.

وقال مراسل الجزيرة سمير النمري إن التفجير أسفر عن مقتل ضابط كبير في الشرطة.

#BREAKING #Pakistan Another explosion occurred in a mosque causing it’s collapse, near Peshawar, Pakistan – at least two people were killed, another 40 are under the rubble. pic.twitter.com/QmK4UyvVsh

