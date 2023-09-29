تحقيق بشأن تواطؤ مسؤولة في البنتاغون مع إيران

فتحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحقيقا بشأن منح موافقة أمنية سرية للغاية لمسؤولة إحدى وحداتها، تبين أنها شاركت في مبادرة مدعومة من الحكومة الإيرانية سعت لتعزيز مواقف طهران بشأن قضايا الأمن القومي داخل الولايات المتحدة وبدول غربية أخرى.

وذكر موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي الذي أورد الخبر أن هذه المبادرة المعروفة بـ"مبادرة خبراء إيران" بدأت منذ 10 سنوات، وفق ما أظهرت مئات الوثائق الداخلية لوزارة الخارجية الإيرانية التي حصل عليها الموقع.

ومن بين المشاركين في المبادرة -بحسب سيمافور- أريان طبطبائي، وهي أكاديمية أميركية من أصول إيرانية تعمل في البنتاغون في وحدة العمليات الخاصة والصراعات منخفضة الحدة.

وقال كريستوفر ماير، مساعد وزير الدفاع في الوحدة -خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أمس الخميس- ردا على سؤال من مشرعين جمهوريين بشأن التحقيق "إننا نبحث بشكل نشط عما إذا تم بالفعل الالتزام بكل القوانين والقواعد بشكل صحيح في منح مسؤولتي المباشرة معلومات خاصة وسرية للغاية".

وتساءل النائب بريان ماست، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، عما إذا كان التحقيق سيعود إلى فترة أبعد من 7 سنوات، وهو الإطار الزمني التقليدي الذي عادة ما يتم التحقيق بشأنه في مثل هذه القضايا، خاصة وأن طبطبائي انخرطت في "مبادرة خبراء إيران" منذ 2014.

وقال ماير -تعليقا على الأمر- "أفهم أن لديهم (المحققين) سلطة تقديرية للنظر إلى ما هو أبعد من هذا الجدول الزمني، وهو المطلوب".

ووفق مكتب الشؤون العامة في البنتاغون فقد انضمت أريان طبطبائي في البداية إلى وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الحالي جو بايدن عام 2021 لشغل منصب في فريق التفاوض النووي الأميركي مع إيران برئاسة المبعوث الخاص روبرت مالي، ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بوزارة الدفاع في 2022.