الكرملين: انضمام أرمينيا للجنائية الدولية قرار عدواني تجاه روسيا

ندّد الكرملين الخميس بقرار أرمينيا الانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ورأى فيه قرارا عدوانيا تجاه روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده لا ترحب بقرار يريفان الانضمام إلى الجنائية الدولية.

وكانت الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملف مرتبط بجرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت أرمينيا أن التصديق على نظام روما الأساسي لا يرتبط بعلاقاتها مع روسيا، بل برغبتها في ملاحقة مسؤولين أذربيجانيين.

وشهدت الفترة الأخيرة توترا في علاقات روسيا بأرمينيا، رغم أن البلدين حليفان تقليديان.

وقد استدعت روسيا مؤخرا سفير أرمينيا للاستفسار منه عن "إجراءات غير ودية" اتخذتها بلاده، بعدما أعلنت يريفان عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها حيال "تدريبات عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية"، إضافة إلى زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء الأرميني، وقرار يريفان الانضمام إلى الجنائية الدولية.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن "السلطات الأرمينية اتخذت في الأيام الأخيرة سلسلة إجراءات غير ودية".