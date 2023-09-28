الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الصينية -في مؤتمر صحفي دوري اليوم الخميس- أن الصين والسعودية ستجريان مناورة تدريبية بحرية مشتركة الشهر القادم.

ولفتت بكين إلى أن المناورات -المعروفة باسم "بلو سورد 2023" (السيف الأزرق 2023)- ستجرى في مقاطعة غوانغدونغ (جنوبي الصين) في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان -في إحاطة صحفية- "يركز هذا التدريب المشترك على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، وإجراء تدريبات على تكتيكات القناصين، وقيادة القوارب وهبوط المروحيات، وعمليات الإنقاذ المشترك".

وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى عام 2019، حسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وو أن الدولتَين "تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشَين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات".

وتأتي التدريبات في وقت تسعى فيه بكين إلى تعميق علاقاتها مع الرياض، ولعب دور صانعة سلام في الشرق الأوسط.

وهذا العام، تولت الصين رعاية اتفاق بين القوتين الإقليميتين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.