بوتين يلتقي زعيم الشيشان ويثني على أداء مقاتليه بأوكرانيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في موسكو، وتحدثا حول ما تسميه روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأداء المقاتلين الشيشان.

وبحسب ما أوردته وكالة "تاس" الروسية، فإن بوتين قدم إلى قديروف "أطيب التمنيات للرجال (المقاتلين) وعائلاتهم".

وذكر الرئيس الروسي في اللقاء أنه سأل أحد القادة العسكريين حول أداء المقاتلين الشيشانيين في الحرب، وأن الإجابة جاءت "فورية" بتأكيد أنهم "لن يفشلوا"، قائلا إنهم يحظون بثقة كاملة من طرف بوتين.

من جانبه، قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إن قواته تحقق أفضل النتائج يوميا، وإنها لا تخشى أي أسلحة أجنبية في أرض المعركة بأوكرانيا، على حد وصفه.

ويأتي الاجتماع بعد 3 أيام من نشر قديروف مقطع فيديو لابنه المراهق وهو يضرب سجينا متهما بحرق مصحف، وهي واقعة رفض الكرملين التعليق عليها.

كما جاء في وقت تنتشر فيه تكهنات فيما يخص تدهور صحة الزعيم الشيشاني، وهو ما ينفيه قديروف.