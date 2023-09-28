سياسة جديدة متوقعة للهجرة في أوروبا "خلال أيام"

أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم اليوم الخميس حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكّدت ألمانيا تأييدها له.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد إنه لا "عقبات رئيسية" قائمة بشأن هذه القضية الشائكة، وإن اتفاقا رسميا سيتم التوصل إليه "في غضون أيام".

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي ببروكسل أن دول الاتحاد استقبلت أكثر من ربع مليون شخص خلال هذا العام أغلبهم وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وأن عدد طلبات اللجوء حاليا تجاوزت 600 ألف وهناك ضغط على كثير من دول الاتحاد للتعامل مع الملف.

ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.

في الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وسيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.

وأضافت أن بولندا والمجر فقط أبدتا معارضتهما للمسودة الجديدة في اجتماع بروكسل، "لذلك فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي مقبول"، وفق تعبيرها.

وأوضحت فيزر أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء.

"خط النهاية"

من جانبه قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن دول الاتحاد بحاجة إلى الاتفاق على ميثاق الهجرة، وتوقع قرب التوصل إلى اتفاق.

وفي حديثه بعد ترؤسه اجتماع بروكسل، أكد غراندي مارلاسكا أن "غالبية واسعة جدا من الدول الأعضاء" وافقت على الصيغة الجديدة للنص، وأضاف "لقد وصلنا تقريبا إلى خطّ النهاية"، مع اعترافه بضرورة تجاوز "اختلافات بسيطة" قائمة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في برلين إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة المسودة الجديدة.

وأثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكوّن من 27 دولة فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظّمة. وباتت الحاجة لمراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم أمرا أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقد أدى وصول الآلاف من طالبي اللجوء القادمين من أفريقيا إلى لامبيدوزا إلى تحفيز الحاجة الملحة لتنقيح السياسة القائمة.

ويحتاج إقرار الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غالبية مرجّحة من الدول للتصويت لصالحه، ما يعني أن الدول التي تعارض بند الاستضافة أو المساندة المالية -بولندا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك- لن يكون لها على الأرجح الوزن الكافي لتعطيله.

اللاجئون الأوكرانيون

في سياق متصل، وافق المجلس الأوروبي على تمديد وضع الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب في بلادهم من مارس/آذار من العام المقبل إلى مارس/آذار من عام 2025.

وقال وزير الداخلية الإسبانية الذي ترأس بلاده الاتحاد حاليا إن دعم الشعب الأوكراني سيستمر بقدر ما يتطلبه الأمر، مضيفا أن تمديد وضع الحماية يضمن الاستقرار لملايين وجدوا ملاذا آمنا في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن عدد اللاجئين الأوكرانيين المستفيدين من هذا الوضع هو أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من بلدهم إلى دول الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع حرب روسيا مع أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.