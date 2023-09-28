عاصفة جديدة تضرب اليونان والفيضانات تحاصر مئات السكان

تعمل فرق الإنقاذ والجيش في اليونان جاهدة لإنقاذ السكان المحاصرين بالمياه، ومواجهة فيضانات ناجمة عن عاصفة قوية تضرب وسط اليونان منذ أمس الأربعاء، وذلك بعد 3 أسابيع فقط على عاصفة دانيال التي أودت بحياة 16 شخصا في البلاد.

وتشير التقارير إلى أن شوارع كثيرة ومبانٍ في مدينة "فولوس" وسط البلاد قد غمرتها المياه جراء العاصفة التي سميّت "إلياس"، كما تسببت الرياح القوية والطقس السيئ في سقوط مروحية كانت تحلق في سماء جزيرة إيفيا الواقعة على بحر إيجه.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على فولوس وضواحيها في رفع منسوب المياه سريعا في غضون بضع ساعات، وأدت لفيضان نهر قريب من المدينة.

وذكرت إدارة الإطفاء في المدينة -اليوم الخميس- أن السلطات أجلَتْ أكثر من 250 شخصا من المنطقة منذ عصر أمس الأربعاء، موضحة أن نداءات الاستغاثة التي تلقتها من السكان تجاوزت حتى الآن 1200 اتصال.

وصرّح عمدة فولوس، أكيلياس بيوس، لوسائل إعلام محلية يونانية صباح اليوم الخميس، بأن حياة الناس في خطر، وأن نحو 80% من المدينة دون كهرباء.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، فإن المدينة المطلة على بحر إيجة شهدت هطول 113 ميليمترا من الأمطار بحلول عصر أمس الأربعاء، مع استمرار هطول الأمطار في المساء.

وحاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم، بينما تحولت الشوارع إلى أنهار تحمل الحجارة وأفرع الشجر والنفايات وحاويات النفايات وحتى السيارات باتجاه البحر.

وقضى العديد من سكان المدينة ليلتهم دون كهرباء، كما حظرت السلطات التحرك بالسيارات.

سقوط مروحية

وتسبب الطقس العاصف والأمطار الغزيرة جراء عاصفة "إلياس" في سقوط مروحية كانت تحلق في سماء جزيرة إيفيا اليونانية، وفقدان اثنين من ركابها بعد سقوطها في البحر وغرقها، وفق ما ذكرته قناة "إي آر تي نيوز" اليونانية.

ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة اليونانية القول، إنها أطلقت عملية بحث وإنقاذ في المنطقة بعد سقوط المروحية، كما عرضت "إي آر تي نيوز" مقطعا مرئيا للحادث، الذي قالت، إنه وقع بسبب السحب الكثيفة والأمطار التي حجبت الرؤية.

وفرضت السلطات قيودا على حركة المرور في شمال جزيرة إيفيا وفي مدينة فولوس، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، بينما تشير التوقعات إلى أن العاصفة إلياس ستهدأ غدا الجمعة.

يذكر أن مدينة فولوس، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 140 ألف نسمة، لا تزال تكافح للتعافي من العاصفة دانيال، التي ضربت وسط اليونان قبل 3 أسابيع، وتسببت في مقتل 16 شخصا، وخلّفت خسائر مادية كبيرة.