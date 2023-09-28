قتلى بعد إطلاق نار في روتردام الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية سقوط عدة قتلى في إطلاق نار وقع اليوم الخميس بمدينة روتردام واعتقال المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وأطلق مسلح -يرتدي ملابس القتال- النار داخل شقة في المدينة الهولندية ثم اقتحم مركزا طبيا تعليميا مجاورا.

وتم الإبلاغ عن إطلاق نار لأول مرة في شقة بغرب المدينة، حيث أصيب شخصان.

وبعد وقت قصير، تم إطلاق نار في قاعة محاضرات بمركز "إيرازموس" الطبي الجامعي، على مسافة حوالي 1.5 كيلومتر من الموقع الأول.

واندلع حريق في المستشفى أيضا، وفي أنحاء من المجمع الذي جرى إخلاؤه.

وتمكنت وحدات أمنية من إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه الهجوم ويبلغ من العمر 32 عاما.

ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بشأن حالة القتلى أو المصابين وعددهم.