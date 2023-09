3 قتلى بعد إطلاق نار في روتردام الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية سقوط 3 قتلى في إطلاق نار وقع اليوم الخميس، بمدينة روتردام واعتقال المشتبه بتنفيذه الهجوم.

وقال قائد الشرطة المحلية في مؤتمر صحفي إن مسلحا في روتردام قتل امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ومعلمة عمرها 42 عاما في جامعة إيرازموس الطبية، اليوم الخميس، في موقعين. كما أصيبت ابنة المرأة (14 عاما) بجروح خطيرة وأعلنت السلطات عن وفاتها متأثرة بإصابتها بعد ذلك.

وأوضح قائد الشرطة أن المشتبه به، الذي اعتقلته قوات الأمن، طالبٌ في جامعة إيرازموس.

وأشارت الشرطة إلى أنه ليست هناك مؤشرات على وجود مطلق ثان للرصاص في الهجوم الذي لم تُعرف دوافعه.

وأطلق مسلح -يرتدي ملابس القتال- النار داخل شقة في المدينة الهولندية ثم اقتحم مركزا طبيا تعليميا مجاورا.

وتم الإبلاغ عن إطلاق نار لأول مرة في شقة بغرب المدينة، حيث أصيب شخصان.

وبعد وقت قصير، تم إطلاق نار في قاعة محاضرات بمركز "إيرازموس" الطبي الجامعي، على مسافة حوالي 1.5 كيلومتر من الموقع الأول.

واندلع حريق في المستشفى أيضا، وفي أنحاء من المجمع الذي جرى إخلاؤه.

Er heest best wel een gespannen sfeer hier in Rotterdam. #Erasmus #schietpartij Erasmus MC

Je hoort meldingen over mogelijk 2e schutter en/of iets in het OV.

Vooralsnog lijkt schutter opgepakt pic.twitter.com/ohW2p2EWf7

