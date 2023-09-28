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بلينكن يتحدث عن "حقبة جديدة" في التنافس مع روسيا والصين

Ideas Stage with Nancy Pelosi, Kerry Washington, Antony Blinken & more | The Atlantic Festival 2023 CREDIT : The Atlantic YOUTUBE CHANNEL
بلينكن أكد أن الصين تملك قدرات كبيرة لتغيير النظام العالمي (أتلانتك عبر يوتيوب)
28/9/2023-|آخر تحديث: 28/9/202306:57 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العالم يعيش حقبة جديدة تشهد منافسة شديدة -بطرق مختلفة- بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وخلال حديثه في ندوة تنظمها مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية -اليوم الخميس-، قال بلينكن، "لا أعتقد أننا في حرب باردة جديدة، لكننا نعيش حقبة جديدة".

وعند سؤاله إن كانت روسيا أو الصين هي الخطر الأكبر حاليا على الولايات المتحدة والمصالح الغربية، قال وزير الخارجية الأميركي، إن الدولتين مختلفتان جدا في طبيعتهما.

ورأى بلينكن أن الصين بقدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وحضورها في أنحاء العالم، تملك إمكانات أكبر لتغيير النظام العالمي.

وأكد أن الطموحات الصينية لا تتوافق مع الرؤية الأميركية لنظام عالمي ليبرالي.

وحذّر بلينكن من أن أزمة اقتصادية عالمية ستتفجر إذا أقدمت الصين على "تغيير الوضع القائم"، حول ما يتعلق بجزيرة تايوان.

وفي شأن الحرب الروسية في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الأميركي، إن السلام الدائم هناك يعني عدم السماح بحدوث عدوان عليها مرة أخرى، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة