بلينكن يتحدث عن "حقبة جديدة" في التنافس مع روسيا والصين

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن العالم يعيش حقبة جديدة تشهد منافسة شديدة -بطرق مختلفة- بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وخلال حديثه في ندوة تنظمها مجلة "ذي أتلانتك" الأميركية -اليوم الخميس-، قال بلينكن، "لا أعتقد أننا في حرب باردة جديدة، لكننا نعيش حقبة جديدة".

وعند سؤاله إن كانت روسيا أو الصين هي الخطر الأكبر حاليا على الولايات المتحدة والمصالح الغربية، قال وزير الخارجية الأميركي، إن الدولتين مختلفتان جدا في طبيعتهما.

ورأى بلينكن أن الصين بقدراتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية وحضورها في أنحاء العالم، تملك إمكانات أكبر لتغيير النظام العالمي.

وأكد أن الطموحات الصينية لا تتوافق مع الرؤية الأميركية لنظام عالمي ليبرالي.

وحذّر بلينكن من أن أزمة اقتصادية عالمية ستتفجر إذا أقدمت الصين على "تغيير الوضع القائم"، حول ما يتعلق بجزيرة تايوان.

وفي شأن الحرب الروسية في أوكرانيا، قال وزير الخارجية الأميركي، إن السلام الدائم هناك يعني عدم السماح بحدوث عدوان عليها مرة أخرى، وفق تعبيره.