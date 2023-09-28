جرحى في انفجار قرب مطار طشقند بأوزبكستان

أفادت السلطات في أوزبكستان بسقوط عدد من الجرحى جراء انفجار قوي قرب مطار العاصمة طشقند في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس.

ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار إسلام كريموف طشقند الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في المستودع وتسبب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في منشور على منصة تليغرام إنه "حتى الآن ليست هناك إصابات خطيرة بين الجرحى، يقدم الأطباء كل المساعدة الطبية اللازمة للمصابين".

وأضافت أن فرق إسعاف أخرى تقدم الرعاية اللازمة لعدد من المصابين في مكان الحريق والمباني السكنية القريبة منه.

واستدعت السلطات فرق الطوارئ بعد الانفجار الذي أدى إلى نشوب حريق بالقرب من المطار.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان واللهب يرتفع في السماء.

وأوزبكستان هي الأكبر من حيث عدد السكان (نحو 29 مليونا) بين سائر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى.