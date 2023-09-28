بايدن يهاجم ترامب ويتهمه بمحاولة تقويض الدستور والمؤسسات

هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب واتهمه بمحاولة تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأميركية.

وفي احتفال تكريمي للسيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين في أريزونا أمس الخميس، قال بايدن إن "ترامب يعتقد أنه فوق القانون، وقد حاول تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأميركية".

وأضاف أن حركة "ماغا" اليمينية المؤيدة للرئيس السابق متطرفة وتشكل تهديدا للمؤسسات الديمقراطية والدستور الأميركي.

وأشار الرئيس الأميركي في كلمته بشأن أهمية تعزيز النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة إلى وجود تهديد جديد للديمقراطية الأميركية "وهو التهديد الذي تتعرض له مؤسساتنا ودستورنا". ودعا إلى ديمقراطية يتشارك فيها الجميع، لافتا إلى أن الديمقراطية "ستموت عندما يتوقف الناس عن الدفاع عنها ويلتزمون الصمت إزاء انتهاكه".

وأكد بايدن عدم وجود مكان لما أسماه العنف السياسي والكراهية أو التحريض عليهما، مشيرا إلى وجود حركة متطرفة "لا تشاركنا معتقداتنا الأساسية، وهي تتألف من متشددين من الحزب الجمهوري".

كما أكد الرئيس الأميركي ضرورة التنديد بالعنف وليس الاحتفاء به، على حد تعبيره.

وطالب بضرورة قبول نتائج الانتخابات بغض النظر عن الانتماء الحزبي سواء عند الفوز أو الخسارة.

ودعا بايدن إلى الدفاع عن المبادئ والدستور الأميركي، مشيرا إلى أن غالبية الأميركيين مستعدون للدفاع عن الديمقراطية.

وأضاف "علينا الصمود وعدم التقاعس والقيام بدورنا التاريخي في الحفاظ على النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة".