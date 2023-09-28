زوارق إيرانية تطلق أشعة ليزر على مروحية أميركية بالخليج

قال الأسطول الخامس الأميركي، في بيان اليوم الخميس، إن زوارق إيرانية أطلقت أشعة ليزر عدة مرات على مروحية أميركية أثناء طيرانها في المجال الجوي الخليجي دون وقوع إصابات.

وأضاف البيان أن تصرفات البحرية الإيرانية ليست تصرفات قوة بحرية محترفة، مشيرا إلى أن القوات الأميركية ستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي.

وسبق أن قال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي تيم هوكينز إن هناك تهديدا متزايدا على السفن في مضيق هرمز على وقع عمليات الاعتراض الإيرانية قربه.

وقال هوكينز إن التركيز حاليا ينصب على تعزيز الوجود الأميركي في الممر بالغ الأهمية ومحيطه لضمان الأمن والاستقرار فيه.

كما سبق أن أعلن الأسطول الخامس الأميركي وصول ما يزيد على 3 آلاف بحار وجندي أميركي إلى الشرق الأوسط "لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة ومزيد من المرونة للأسطول الخامس الأميركي".

وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي نحو 2.5 مليون ميل مربع من المساحة المائية، كما تشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي و3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.