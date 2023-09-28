أسوشيتد برس: وساطة قطرية أفضت لإعادة فتح معبر بيت حانون

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن قطر نجحت في التوسط للتوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وغزة لإعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي قوله إن قطر نجحت في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة من خلال وساطتها للتوصل إلى تفاهم لإعادة فتح المعبر أمام العمال الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إسرائيل إعادة فتح المعبر لمغادرة العمال الفلسطينيين اعتبارا من الخميس بعد إغلاقه على مدى أسبوعين.

وأغلقت إسرائيل المعبر المخصص لحركة الأفراد أمام أكثر من 18 ألف عامل فلسطيني بدعوى استمرار المظاهرات في عدد من نقاط التماس مع قوات الاحتلال شرقي القطاع.

وتوافد المئات من العمال الفلسطينيين إلى معبر بيت حانون منذ ساعات فجر الخميس فور الإعلان عن إعادة تشغيله بشكل طبيعي.